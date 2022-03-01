HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu yöntemi hiç duymamıştınız! Eklem ağrılarına bire bir çözüm

Bu yöntemi hiç duymamıştınız! Eklem ağrılarına bire bir çözüm

01.03.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eklem ağrıları yürüyüş gibi gündelik basit aktiviteleri bile çok zor hale getirebiliyor. Eklem ağrılarını çözmek için kullanılan çeşitli yöntemler bulunuyor. Eklem ağrıları için en doğal ve en etkili çözümün limon kabuğu olduğunu biliyor muydunuz? Ekrem ağrılarına karşı en etkili olan çözümün nasıl hazırlandığını öğrenmek istiyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Bu yöntemi hiç duymamıştınız! Eklem ağrılarına bire bir çözüm

Limon içeriğindeki güçlü C vitamini sayesinde pek çok hastalığa karşı iyi geliyor. Doğal ürünler tercih edenlerin sıklıkla kullandığı limon dayanılmaz eklem ağrılarının da çözümleri arasında yer alıyor. Limon kabuğunun içeriğinde bulunan esans yağları kan damarlarını rahatlatıyor ve eklemlerdeki ağrıları önemli ölçüde azaltıyor. Limon kabuğunda bulunan anti iltihap özellikli yağlar sinir ağrılarını yok etmede de etkili rol oynuyor. İşte eklem ağrılarını çözecek limon kabuğu kürü...

MALZEMELER

e5

Doğal sızma zeytinyağı
2 adet büyük boy organik limon
Kapaklı küçük bir kavanoz
Temiz bir sargı bezi

LİMON KABUĞUNUN HAZIRLANIŞI

e6

Limonun kabuklarını soyup kavanoza alın ve kabukların üzerini tamamen örtecek şekilde zeytinyağı ekleyin.
Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp bu karışımı 2 hafta bekletin.
2 haftanın sonunda bu karışımı sargı bezine döküp ağrı çektiğiniz bölgenin üzerine yerleştirin.
Bu uygulamadan maksimum verim almak için gece uygulamanız önerilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Reflü’den bu şekilde kurtulabilirsiniz!Reflü’den bu şekilde kurtulabilirsiniz!
Ukrayna'dan Rus askerlerine çarpıcı teklif: Silah bırakırsanız...Ukrayna'dan Rus askerlerine çarpıcı teklif: Silah bırakırsanız...
Kiev yakınlarında büyük patlama kameralara yansıdı! Balistik füze olduğu iddia edildiKiev yakınlarında büyük patlama kameralara yansıdı! Balistik füze olduğu iddia edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu! O ilde vatandaşlar heyecanlı

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu! O ilde vatandaşlar heyecanlı

Yılan Adası'ndaki 13 askerin o anları dünya gündemine oturmuştu! Ukrayna Donanması açıkladı: Hayattalar

Yılan Adası'ndaki 13 askerin o anları dünya gündemine oturmuştu! Ukrayna Donanması açıkladı: Hayattalar

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

'300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti'

'300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti'

Murat Kekilli'den dikkat çeken paylaşım! Pakistanlı genç Zelenskiy'i uyarmıştı

Murat Kekilli'den dikkat çeken paylaşım! Pakistanlı genç Zelenskiy'i uyarmıştı

Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.