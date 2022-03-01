Bu yöntemi hiç duymamıştınız! Eklem ağrılarına bire bir çözüm

Limon içeriğindeki güçlü C vitamini sayesinde pek çok hastalığa karşı iyi geliyor. Doğal ürünler tercih edenlerin sıklıkla kullandığı limon dayanılmaz eklem ağrılarının da çözümleri arasında yer alıyor. Limon kabuğunun içeriğinde bulunan esans yağları kan damarlarını rahatlatıyor ve eklemlerdeki ağrıları önemli ölçüde azaltıyor. Limon kabuğunda bulunan anti iltihap özellikli yağlar sinir ağrılarını yok etmede de etkili rol oynuyor. İşte eklem ağrılarını çözecek limon kabuğu kürü...

MALZEMELER

Doğal sızma zeytinyağı

2 adet büyük boy organik limon

Kapaklı küçük bir kavanoz

Temiz bir sargı bezi

LİMON KABUĞUNUN HAZIRLANIŞI

Limonun kabuklarını soyup kavanoza alın ve kabukların üzerini tamamen örtecek şekilde zeytinyağı ekleyin.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp bu karışımı 2 hafta bekletin.

2 haftanın sonunda bu karışımı sargı bezine döküp ağrı çektiğiniz bölgenin üzerine yerleştirin.

Bu uygulamadan maksimum verim almak için gece uygulamanız önerilir.



