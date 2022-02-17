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Bu yöntemle herkes kilo verir! Yapmanız gereken çok basit

17.02.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır kilo vermek istiyor ancak günlük koşturma içinde önerilen diyetleri uygulayamadığınız için yapamıyorsanız bu rehber tam size göre! Uzmanların yaptığı araştırmalara göre hayatınızda yapacağınız bazı ufak değişikliklerle kilo vermeniz mümkün. İşte birbirinden ilginç kilo verme yöntemleri...

Bu yöntemle herkes kilo verir! Yapmanız gereken çok basit

Obezite ve fazla kilo günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak sürekli karşımıza sıkıyor. Fast food kültürünün dünya çapında yaygın ve kolay ulaşılabilir olması, sağlıklı gıdaya erişimin gün geçtikçe daha da zorlaşması sağlıklı ve fit bir görünümü daha da zorlaştırır hale geldi. Masa başında çalışma, hareketsizlik ve Covid-19 yüzünden 2 yılı aşkın bir süredir evden daha az çıkmak da bunlara eklenince kilo alan kişi sayısı milyonlara ulaştı. Uzmanlar yaptıkları araştırmalarla birbirinden ilginç, kolay ama etkili kilo verme yöntemlerini açıkladı.

AYNA YÖNTEMİ

Kilo vermenin en etkili yolu ne yediğinize dikkat etmekten geçiyor. Journal of the Association for Consumer Research tarafından yapılan bir araştırma, aynalı odalarda yemek yiyen insanların meyve salatasını çikolatalı kekten daha lezzetli bulma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu. Yemek yediğiniz alana ayna koyarak daha az yemek yiyebilirsiniz.

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MUTLAKA ÇORBA İÇİN

ABD'deki Penn State Üniversitesi'ne göre, yemeğe lezzetli bir çorbayla başlamak kalori alımını yüzde 20 azaltacaktır. Çorbanın vereceği tokluk hissiyle ana yemeği daha düşük bir porsiyonda yeme ihtimaliniz çok daha yüksek.

VANİLYA KOKUSU

Bir çalışma, vanilya kokulu aksesuar takan kişilerin bir ay içinde ortalama olarak yarım kilodan biraz fazla kilo kaybettiğini buldu. Uzmanlar vanilya kokusunun iştahı bastırdığını öne sürdü.

RENKLİ TABAKLAR

Yemeğinizin renginin servis edildiği tabağa uymadığında daha az yemek yiyeceksiniz. Araştırmalar, insanların kırmızı tabakta domates soslu makarna yerken beyaz tabakta makarna yiyenlere oranla yüzde 30 daha az yediklerini ortaya çıkardı. Ancak daha fazla sebze yemek istiyorsanız, yeşil tabakları tercih edin.

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KÜÇÜK TABAKLAR

Evde kullandığınız normal porsiyon tabakların yerine daha küçük boyutlarda tabak ve kâse alarak daha az yiyebilirsiniz. Bir araştırma, insanların daha büyük kaselere yüzde 9,9 daha fazla çorba koyduğunu buldu.

TELEVİZYON KARŞISINDA ASLA YEMEK YEMEYİN

Bir Birmingham Üniversitesi çalışmasına göre, dikkatimiz dağıldığında beynimiz ne yediğimize dikkat etmez. Ayrıca ABD'de yapılan bir araştırma, televizyon karşısında hiç yemek yemeyen kişilerin obez olma olasılığının yüzde 40 daha az olduğunu buldu.

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KAHVALTIDA YUMURTA

Sabahları tahıl ve ekmek yerine yumurtaya yemenin, gün boyunca daha az yemek yiyeceğinizin anlamına gelir. ABD’de yapılan bir araştırmada, simit yerine yumurtayı tercih eden kadınların altı hafta sonra yüzde 65 daha fazla kilo verdiğini keşfetti.

Bilim adamları, bu etkinin yumurtaların insanları daha uzun süre tok tutmasından kaynaklandığına inanıyor.

DAHA FAZLA UYUMAK

Normal gece uykusunu 2 saat daha uzatarak günde 270 kalori yakarsınız. JAMA Internal Medicine dergisinde yapılan bir araştırma, gecede altı buçuk saat uyuyan gönüllülerin iki haftalık bir süre boyunca günde iki saat fazladan yatarak daha az yemek yediklerini buldu.


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