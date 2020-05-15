Bu yöntemler ayak kokusunu tarihe karıştırıyor! Karbonat, çay...

Ayak kokusunun en temel sebebi, ayakların uzun süre havasız kalması ve terlemesi ile oluşan bakterilerin gaz açığa çıkarmasıdır. Bunun yanında ayak kokusunun genetikten tutun da stres ve şeker hastalığına kadar birçok sebebi olabilir. Siz de ayak kokunuzdan şikayetçi iseniz uygulayacağınız bu basit yöntemler ile sorunu kökünden çözebilirsiniz. İşte ayak kokusundan kurtulmanız için yapmanız gerekenler…

AYAKLARINIZI HER GÜN YIKAYIN!

Ayak kokusundan kurtulmak için almanız gereken en basit önlem, şüphesiz ayak temizliğidir. Ayaklarınızı her gün ılık su ve antibakteriyel bir sabunla yıkamalısınız. Yıkadıktan sonra mantar oluşumunu engellemek için de ayaklarınızı iyice kurutmalısınız. Islak bıraktığınız ayak, özellikle parmaklarınızın arasındaki koku oluşumunu arttırır. Ayaklarınızı yıkandıktan sonra giydiğiniz çorapların da temiz olmasına özen göstermelisiniz.

ÇORAP SEÇİMİNE DİKKAT

Ayak kokusuna karşı sentetik ve naylon çoraplar yerine, ayak terinizi emebilecek yumuşak ve pamuklu çorapları tercih etmelisiniz. Pamuk, yapısı gereği nemi daha çok tutarak ayaklarınızın hava almasını sağlar. Gün sonunda çoraplarınızı değiştirmeyi de ihmal etmemelisiniz.