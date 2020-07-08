Bu yöntemler ayak kokusunu tarihe karıştırıyor! Karbonat, çay...

Ayak kokusunun en temel sebebi, ayakların uzun süre havasız kalması ve terlemesi ile oluşan bakterilerin gaz açığa çıkarmasıdır. Bunun yanında ayak kokusunun genetikten tutun da stres ve şeker hastalığına kadar birçok sebebi olabilir. Siz de ayak kokunuzdan şikayetçi iseniz uygulayacağınız bu basit yöntemler ile sorunu kökünden çözebilirsiniz. İşte ayak kokusundan kurtulmanız için yapmanız gerekenler…
Ayak kokusundan kurtulmak için almanız gereken en basit önlem, şüphesiz ayak temizliğidir. Ayaklarınızı her gün ılık su ve antibakteriyel bir sabunla yıkamalısınız. Yıkadıktan sonra mantar oluşumunu engellemek için de ayaklarınızı iyice kurutmalısınız. Islak bıraktığınız ayak, özellikle parmaklarınızın arasındaki koku oluşumunu arttırır. Ayaklarınızı yıkandıktan sonra giydiğiniz çorapların da temiz olmasına özen göstermelisiniz.
Ayak kokusuna karşı sentetik ve naylon çoraplar yerine, ayak terinizi emebilecek yumuşak ve pamuklu çorapları tercih etmelisiniz. Pamuk, yapısı gereği nemi daha çok tutarak ayaklarınızın hava almasını sağlar. Gün sonunda çoraplarınızı değiştirmeyi de ihmal etmemelisiniz.
Aynı çorap gibi, giyeceğiniz ayakkabıları da ayağınızdaki nemi uzaklaştıracak özellikte olanlar arasından seçmelisiniz. Ayak kokusunun oluşmaması için iç yapısı naylon ve sentetik malzemelerden üretilmiş ayakkabılardan uzak durmalısınız. Mümkünse deri gibi doğal malzemelerden üretilen ayakkabıları satın almalısınız. Eğer imkanınız varsa aynı çift ayakkabıyı iki günden fazla giymemeye dikkat etmelisiniz. Eğer yoksa, ayakkabınızı güzelce havalandırarak içindeki nemin uçmasını sağlamalısınız. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise; ayakkabıyı çorapsız asla kullanmamalısınız.
Karbonat, ayak kokusunda en çok başvurulan ve uygulanılan yöntemler arasında yer alır. Akşamları bir leğenin içerisine bir miktar su ve 2-3 kaşık karbonat koyun ve ayaklarınızı 30 dakika boyunca bu suyun içerisinde bekletin. Kokunun gittiğini göreceksiniz. Eğer yine de fayda etmiyorsa ayakkabılarınızın ve çoraplarınızın içerisine çok hafif karbonat serpiştirerek de deneyebilirsiniz.
Pudra da aynı karbonat gibi ayak kokusuna neden olan teri emerek ayaklarınızda oluşan kokuyu önler. Ayaklarınızı sabunla güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra pudralayın. Bu yöntem ile ayaklarınızdaki kokudan kurtulmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Aynı zamanda ayaklarınızı yumuşatarak bakımını da yapmış olacaksınız.
Çay, içerdiği tanik asit sayesinde bakteri oluşumunu engeller ve ayaklarınızda bulunan ter bezlerini küçülterek terlemeyi azaltır. Ayaklarınızı yıkayın ve kullandığınız poşet çaylardan koyarak 10 dakika bekletin. Ardından su ile yıkayın. Faydasını göreceksiniz.
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