Bu yöntemler hemoroid ağrılarına iyi geliyor! İncir suyu, kara ağaç...

Her zaman belirti oluşturmayan hemoroidler ortaya çıktıklarında kişileri çok rahatsız eder. Çoğu zaman ağrı ve kaşıntıyla kendini gösteren hemoro, ilerleyen aşamalarda kişilerin oturmasına dahi izin vermeyecek şiddetli ağrılara neden olur. Evde bitkisel çözümlerle de tedavi edilebilecek hemoroid ağrısının dayanılmayacak kadar yüksek olması ya da kanama görülmesi durumunda mutlaka uzman bir hekimden destek alınmalıdır.
Eğer hemoroidiniz varsa ağrılarınızı hafifletmek için lif alımınızı artırmalısınız. Bu sayede vücudunuzun atıklardan temizlemesine yardımcı olabileceksiniz. Özellikle şeftali gibi sindirimi kolaylaştıran meyveleri tüketerek kabız olma riskinizi en aza indirebilir, hemoroide neden olan durumları ortadan kaldırabilirsiniz.
Baharatlı gıdaların aşırı tüketilmesi basur kanamasına neden olabilir. Bunu önlemek için yediğiniz yemeklere çok fazla baharat katmamaya özen gösterin.
Kabızlık basur oluşumunu tetikleyen en önemli nedenlerinden biridir. Eğer tuvaletinizi yapmakta zorlanıyorsanız ıkınmak aslında çok işe yaramayacak, üstelik hemoroidinizin kanaması ile sonuçlanacaktır. Bu yüzden sindirimi kolaylaştıran besinler tüketin ve bol bol su için.
Hemoroide sıcak ve soğuk kompres yaptığınız taktirde ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Öncelikle bir küvete sıcak su doldurun ve içinde bir süre oturun. Sonrasında bu bölgeye buz veya soğuk su yardımıyla soğuk kompres yapın. Sıcaklık arasındaki değişimin getirdiği şok etkisi ile acınız azalır. Bu teknik sayesinde kan akışı da hızlanacağı için hemoroidiniz kısa sürede iyileşir ve o eski keyifli günlerinize geri dönebilirsiniz.
Çay ve kahve de tıpkı baharatlı gıdalar gibi hemoroidinizi tetikler. Bunun için bir süre çay, kahve ve şekerli gıda tüketiminize ara verin.
Hemoroidinizin olduğu bölgenin hijyenine çok dikkat edin. Bu bölgede iltihap olduğu için temiz olması büyük önem arz eder.
Hemoroidiniz varsa yaşadığınız yanma hissini azaltmak için hemoroidinizin üzerine aloe vera sürebilirsiniz. Doğal bir iltihap önleyici olan aloe vera derdinize çare olabilir.
İltihap önleyici ve sıkıştırıcı etkisi sayesinde İskoç kara ağacı hemoroidinize iyi gelir. Birkaç İskoç kara ağacı yaprağı ile bir miktar suyu karıştırın ve hazırlamış olduğunuz merhemi temiz bir pamuk yardımıyla hemoroidinizin olduğu bölgeye sürün.
4 adet inciri bir gece boyunca ıslatın ve sabah bu suyu için. Bir diğer alternatif olarak da incir yapraklarından yapmış olduğunu çayı soğuduktan sonra hemoroidinize uygulayı
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