Bu yöntemler hemoroid ağrılarına iyi geliyor! İncir suyu, kara ağaç...

Her zaman belirti oluşturmayan hemoroidler ortaya çıktıklarında kişileri çok rahatsız eder. Çoğu zaman ağrı ve kaşıntıyla kendini gösteren hemoro, ilerleyen aşamalarda kişilerin oturmasına dahi izin vermeyecek şiddetli ağrılara neden olur. Evde bitkisel çözümlerle de tedavi edilebilecek hemoroid ağrısının dayanılmayacak kadar yüksek olması ya da kanama görülmesi durumunda mutlaka uzman bir hekimden destek alınmalıdır.

LİF ALIMINIZI ARTTIRIN

Eğer hemoroidiniz varsa ağrılarınızı hafifletmek için lif alımınızı artırmalısınız. Bu sayede vücudunuzun atıklardan temizlemesine yardımcı olabileceksiniz. Özellikle şeftali gibi sindirimi kolaylaştıran meyveleri tüketerek kabız olma riskinizi en aza indirebilir, hemoroide neden olan durumları ortadan kaldırabilirsiniz.

BAHARATLI GIDALAR TÜKETMEYİN

Baharatlı gıdaların aşırı tüketilmesi basur kanamasına neden olabilir. Bunu önlemek için yediğiniz yemeklere çok fazla baharat katmamaya özen gösterin.

KENDİNİZİ SIKMAYIN

Kabızlık basur oluşumunu tetikleyen en önemli nedenlerinden biridir. Eğer tuvaletinizi yapmakta zorlanıyorsanız ıkınmak aslında çok işe yaramayacak, üstelik hemoroidinizin kanaması ile sonuçlanacaktır. Bu yüzden sindirimi kolaylaştıran besinler tüketin ve bol bol su için.