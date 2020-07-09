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Bu yöntemler hemoroid ağrılarına iyi geliyor! İncir suyu, kara ağaç...

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Makat çevresinde görülen, şişmiş damarların oluşturduğu bu hastalık tıp dilinde hemoroid, halk dilinde ise basur olarak adlandırılır. Birçok nedenden dolayı ortaya çıkan hemoroid, kişiye oldukça rahatsızlık ve ağrı verir. Dünyadaki yetişkinlerin neredeyse yüzde yirmi beşinde görülen bu rahatsızlığı çeşitli ilaçlarla olduğu kadar, doğal ve bitkisel çözümlerle de yok etmek mümkündür.

Bu yöntemler hemoroid ağrılarına iyi geliyor! İncir suyu, kara ağaç...

Her zaman belirti oluşturmayan hemoroidler ortaya çıktıklarında kişileri çok rahatsız eder. Çoğu zaman ağrı ve kaşıntıyla kendini gösteren hemoro, ilerleyen aşamalarda kişilerin oturmasına dahi izin vermeyecek şiddetli ağrılara neden olur. Evde bitkisel çözümlerle de tedavi edilebilecek hemoroid ağrısının dayanılmayacak kadar yüksek olması ya da kanama görülmesi durumunda mutlaka uzman bir hekimden destek alınmalıdır.

LİF ALIMINIZI ARTTIRIN

Eğer hemoroidiniz varsa ağrılarınızı hafifletmek için lif alımınızı artırmalısınız. Bu sayede vücudunuzun atıklardan temizlemesine yardımcı olabileceksiniz. Özellikle şeftali gibi sindirimi kolaylaştıran meyveleri tüketerek kabız olma riskinizi en aza indirebilir, hemoroide neden olan durumları ortadan kaldırabilirsiniz.

BAHARATLI GIDALAR TÜKETMEYİN

Baharatlı gıdaların aşırı tüketilmesi basur kanamasına neden olabilir. Bunu önlemek için yediğiniz yemeklere çok fazla baharat katmamaya özen gösterin.

KENDİNİZİ SIKMAYIN

Kabızlık basur oluşumunu tetikleyen en önemli nedenlerinden biridir. Eğer tuvaletinizi yapmakta zorlanıyorsanız ıkınmak aslında çok işe yaramayacak, üstelik hemoroidinizin kanaması ile sonuçlanacaktır. Bu yüzden sindirimi kolaylaştıran besinler tüketin ve bol bol su için.

SICAK VE SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

Hemoroide sıcak ve soğuk kompres yaptığınız taktirde ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Öncelikle bir küvete sıcak su doldurun ve içinde bir süre oturun. Sonrasında bu bölgeye buz veya soğuk su yardımıyla soğuk kompres yapın. Sıcaklık arasındaki değişimin getirdiği şok etkisi ile acınız azalır. Bu teknik sayesinde kan akışı da hızlanacağı için hemoroidiniz kısa sürede iyileşir ve o eski keyifli günlerinize geri dönebilirsiniz.

ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNE ARA VERİN

Çay ve kahve de tıpkı baharatlı gıdalar gibi hemoroidinizi tetikler. Bunun için bir süre çay, kahve ve şekerli gıda tüketiminize ara verin.

HİJYENİ ARTTIRIN

Hemoroidinizin olduğu bölgenin hijyenine çok dikkat edin. Bu bölgede iltihap olduğu için temiz olması büyük önem arz eder.

ALOE VERA

Hemoroidiniz varsa yaşadığınız yanma hissini azaltmak için hemoroidinizin üzerine aloe vera sürebilirsiniz. Doğal bir iltihap önleyici olan aloe vera derdinize çare olabilir.

İSKOÇ KARA AĞACI

İltihap önleyici ve sıkıştırıcı etkisi sayesinde İskoç kara ağacı hemoroidinize iyi gelir. Birkaç İskoç kara ağacı yaprağı ile bir miktar suyu karıştırın ve hazırlamış olduğunuz merhemi temiz bir pamuk yardımıyla hemoroidinizin olduğu bölgeye sürün.

İNCİR SUYU

4 adet inciri bir gece boyunca ıslatın ve sabah bu suyu için. Bir diğer alternatif olarak da incir yapraklarından yapmış olduğunu çayı soğuduktan sonra hemoroidinize uygulayı

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