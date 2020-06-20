Bu yöntemler ile 3 haftada dolgun kaşlara kavuşacaksınız! Tamamen doğal yöntemlerle...

İncecik kaşların devri bitti. Sırada gür ve kalın kaşlar var! Kaşları ince, seyrek olanlar ise kalın ve gür kaşlara sahip olmak için çözümleri maskaralar ve kaş kalemlerinde arıyor. Siz de herkes gibi bu ürünleri uygulayabilirsiniz. Ancak bilmelisiniz ki bu ürünleri düzenliği kullandığınızda kaşlarınıza daha fazla zarar verirsiniz. Gelin biz size kaşlarınıza zarar vermeden doğal yollardan kaşlarınızı dolgunlaştırmanın ipuçlarını verelim. İşte doğanın bize sunduğu zenginliklerle dolgun kaşlara kavuşmanızın yolları…

SARIMSAK



Kokusu her ne kadar rahatsız etse de gür ve kalın kaşlara sahip olmak isteyenler kokusunu umursamıyor bile. Siz de sarımsağı kullanarak kaşlarınızı kalınlaştırmak istiyorsanız sarımsağı ikiye bölün ve kaşlarınıza bastırarak sürün. Sürdükten sonra bu şekilde 30 dakika boyunca bekleyin ve ardından bol su ile kaşlarınızı yıkayın. Sarımsak kıl köklerinizi besleyerek seyrelen kaşlarınızın tekrar gürleşmesine yardımcı olacaktır. Bu yöntemi düzenli olarak haftada 3-4 kez uygulayın ve sonucu kendiniz görün!