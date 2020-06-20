Bu yöntemler ile 3 haftada dolgun kaşlara kavuşacaksınız! Tamamen doğal yöntemlerle...

İncecik kaşların devri bitti. Sırada gür ve kalın kaşlar var! Kaşları ince, seyrek olanlar ise kalın ve gür kaşlara sahip olmak için çözümleri maskaralar ve kaş kalemlerinde arıyor. Siz de herkes gibi bu ürünleri uygulayabilirsiniz. Ancak bilmelisiniz ki bu ürünleri düzenliği kullandığınızda kaşlarınıza daha fazla zarar verirsiniz. Gelin biz size kaşlarınıza zarar vermeden doğal yollardan kaşlarınızı dolgunlaştırmanın ipuçlarını verelim. İşte doğanın bize sunduğu zenginliklerle dolgun kaşlara kavuşmanızın yolları…
SARIMSAK
Kokusu her ne kadar rahatsız etse de gür ve kalın kaşlara sahip olmak isteyenler kokusunu umursamıyor bile. Siz de sarımsağı kullanarak kaşlarınızı kalınlaştırmak istiyorsanız sarımsağı ikiye bölün ve kaşlarınıza bastırarak sürün. Sürdükten sonra bu şekilde 30 dakika boyunca bekleyin ve ardından bol su ile kaşlarınızı yıkayın. Sarımsak kıl köklerinizi besleyerek seyrelen kaşlarınızın tekrar gürleşmesine yardımcı olacaktır. Bu yöntemi düzenli olarak haftada 3-4 kez uygulayın ve sonucu kendiniz görün!
HİNT YAĞI
Hint yağı kaşlar için kullanılan en iyi yöntemlerden biridir. Yağı kaşlarınıza doğrudan uyguladığınızda zamanla kaşlarınız daha dolgun ve daha hacimli bir hale gelir. Elinize aldığınız birkaç damla Hint yağını parmak uçlarınızda ısıtarak kaşlarınızın üzerinde masaj yapın. 30 dakika bekledikten sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın. İstediğiniz sonucu alabilmek için en az 6 hafta boyunca düzenli olarak kullanmalısınız. Hint yağını direkt uygulamanın dışında zenginleştirici bileşenlerle karıştırarak da kullanabilirsiniz. Aman Hint yağına alerjiniz varsa dikkatli olun! Kullanmadan önce bileğinizde bir süre bekletip alerjinizin olup olmadığını test etmenizde fayda var. Yoksa tahriş ve kurdeşen sorunu ile karşılaşabilirsiniz.
SÜT
Sütün içinde yer alan zengin minerallerin, kıl köklerini beslediği ve kılın çıkmasını hızlandırdığı bilinmektedir. 1 parça pamuğun üzerine 1 yemek kaşığı sütü yavaşça dökün. Bununla kaşlarınıza nazik bir şekilde masaj yapın. Olan kaşlarınızın dökülmemesi için çok bastırmamaya özen gösterin. 15 dakika beklettikten sonra kaşlarınızı yıkayın. Kısa zamanda iyi bir sonuç almak istiyorsanız bu yöntemi her gün uygulamalısınız.
YUMURTA SARISI
Zengin biyotin içeriğine sahip olan yumurta sarısı, kaşlarınızın kalınlaşmasını ve daha kısa sürede uzamasını sağlayacaktır. Yumurtayı kırdıktan sonra yumurtanın sarısını ayırın ve kıvam alana kadar karıştırın. Daha sonra yumurtayı kaşlarınıza sürün. 20 dakika sonra da ılık su ile yıkayın. Haftada 2-3 kez uygulayarak bakışlarınızı anlamlandıracak dolgun ve kalın kaşlara siz de sahip olabilirsiniz.
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