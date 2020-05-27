Bu yöntemler ile topuk çatlaklarına meydan okuyun! Pirinç unu, bal…

Bir fincan ağız bakım suyu ile bir fincan elma sirkesini karıştırın. Hazırladığınız bu karışımın içinde ayaklarınızı 15 dakika bekletin ve ayaklarınızı ponza taşı ile birlikte fırçaladıktan sonra durulayın. Son olarak ayaklarınızı yoğun bir krem ile nemlendirin. Her derde şifa olan sirke, içerdiği asit ile bakterileri yok ederek ayaklarınızın yumuşamasına ve ölü derilerden arınmasını sağlar. Ağız bakım suyu da alkol içeriği ile topuklardaki çatlakları tedavi eder.

3 yemek kaşığı pirinç unu, 3 çay kaşığı bal ve 3 çay kaşığı elma sirkesini karıştırın. Ayaklarınızı ılık suyla yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra kese yapmaya başlayın. Kese sayesinde ölü deri yavaş yavaş çıkmaya başlayacaktır. Bu yöntemi haftada 2-3 defa uygulamalısınız. Pirinç unu cildinizi arındırır ve yeniden mineral kazandırma özelliği sayesinde topuk çatlaklarını kolayca tedavi eder. Bal ise çatlamış derilerinizi iyileştirmede yardımcı olan doğal bir antiseptiktir.

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle dikkat çekmeye başlayan ayaklara gerekli bakım yapılmadığı takdirde çeşitli ayak sorunları ortaya çıkmaya başlar. Bunlardan birisi de topuk çatlağıdır. İşte evde doğal ve bitkisel yöntemler ile topuk çatlaklarından kurtulmanın yolları…

MUZ+AVOKADO

Muz, aminoasitler ve kuru cildin nemlenmesini sağlayan A, B, C ve E vitaminlerini içerisinde barındıran mükemmel bir nemlendiricidir. Enzimleri ayaklarınızda oluşan ölü deri hücrelerinin arınmasına yardımcı olur ve cildinizi ipeksi ve yumuşacık yapar. Bu meyveyi avokado ile karıştırarak sert ve kuru topuklarınızın iyileşmesini sağlayabilir ve cildinizi vitaminlerle zenginleştirebilirsiniz.

Bu maskeyi yapmak için muz ve yarım avokadoyu ezin ve karıştırın.

Çatlak topuklarınıza sürdüğünüz karışımı 20 dakika bekletin.

Ayaklarınızı ılık suyla yıkayın ve yumuşak bir havlu ile kurulayın.

İstediğiniz sonucu alana kadar tekrarlayabilirsiniz.

GÜL SUYU

1 tatlı kaşığı gül suyu ve gliserini macun kıvamına gelen kadar karıştırın.

Oluşan kürü çatlak topuklarınıza yoğun miktarda sürün ve pamuklu bir çorap giyin.

Etkili bir sonuç almak istiyorsanız sabaha kadar bekletebilirsiniz.

Bu kür topuklardaki deriyi yumuşatır ve gül suyunun içerisinde yer alan vitaminler ile ayaklarınızı enfeksiyonlara karşı korur.

VAZELİN+LİMON SUYU

Birçok deri tedavisinde kullanıldığı gibi topuk çatlağı tedavisinde de vazelin büyük bir kurtarıcıdır. Vazelini limon suyu ile karıştırdığınızda sitrik asit sayesinde ayaklarınız nemlenir ve çatlaklardan kurtulur.

Ayaklarınızı önce 20 dakika ılık suda bekletin.

Kuruladıktan sonra vazelin ile birkaç damla limon suyunu karıştırarak topuklarınıza uygulayın ve çorap giyerek uyuyun.

Vazelini aynı zamanda aspirin ile karıştırarak da etkili bir sonuç alabilirsiniz.



