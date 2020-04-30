Bu yöntemler sayesinde saçlarınız 30 gün içinde uzayacak ve güçlenecek

Saçlarınızı güçlendirmek ve uzamasını sağlamak için test edilmiş bazı ilaçları bir araya getirdik. Aşağıdaki çözümleri izledikten sonra değişimi görmeye başlayacaksınız.
Saçlarınızın düzenli olmasını ve uzamasını istiyorsanız makasla dost olmalısınız. Saçlarınızın güzel ve sağlıklı görünmesi için, kırık uçlardan kurtulmak için dolgun görünmesi için belli aralıklarla saçlarınızı kestirmelisiniz.
Birkaç malzemenin doğrudan saç ve saç derisine uygulanması da önerilmiştir. Örneğin, soğan ve sarımsak suyu, bektaşi üzümü, elma sirkesi ve hindistancevizi sütü saçı besler ve sağlıklı uzamasını sağlar. Aynı zamanda kafa derisine de iyi gelirler.
Haftada bir saç maskesi uygulamak saç uzaması için gereklidir. Bu aynı zamanda saçın uçucu yağları tutmasına yardımcı olur. Bal, limon, avokado, zeytinyağı ve soğan suyu gibi malzemeler saç maskesi yapmak için kullanılabilecek bileşenlerden bazılarıdır.
Bu, saç büyümesine yardımcı olmak için yapabileceğiniz kolay bir değişikliktir. Pamuklu olanlar yerine, saç büyümesini arttırdığı belirtilen ipek veya saten yastık kılıflarına geçin. Bunun nedeni, pamuğun aksine ipek ve saten kumaşın yumuşaklığının saçlarınız için daha iyi olmasıdır.
Saçlarınızın sağlıklı uzamasını istiyorsanız saçlarınızı havluyla sarmayın ve kurutma makinesi kullanmayın. Islak saçlarınızı doğal olarak kurumaya bırakın. Düzleştiriciler ve maşa gibi aletlerden de uzak durun.
Bilim adamları tarafından belirli yiyecekleri yemenin saç büyümesini artırabileceği belirtildi. Özellikle, vücut için yakıt görevi gören biyotin veya H vitamini yönünden zengin gıda bileşenleri tavsiye edilir. Yağlar, karbonhidratlar ve amino asitler metabolizmaya yardımcı olma eğilimindedirler ve vücuttaki protein seviyesini yükseltmeye yardımcı olurlar. Bu da saç proteinden oluştuğu için saça büyük ölçüde katkı sağlar. Biyotin açısından zengin besinler süt, peynir, yumurta, fındık, karaciğer, sardalya, somon, karnabahar ve avokadodur. Bunları tüketebilirsiniz.