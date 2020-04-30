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Bu yöntemler sayesinde saçlarınız 30 gün içinde uzayacak ve güçlenecek

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bilime göre, saç günde 0.3 ila 0.5 mm, ayda 1 ila 1.5 cm ve yılda 12 ila 15 cm arasında büyür. Hızlı bir şekilde saç uzatmak için mucize beklemeyin ancak bu önerilerle sağlıklı bir şekilde saçlarınızı uzatabilirsiniz.

Bu yöntemler sayesinde saçlarınız 30 gün içinde uzayacak ve güçlenecek

Saçlarınızı güçlendirmek ve uzamasını sağlamak için test edilmiş bazı ilaçları bir araya getirdik. Aşağıdaki çözümleri izledikten sonra değişimi görmeye başlayacaksınız.

MAKASLA ARKADAŞ OLUN

Saçlarınızın düzenli olmasını ve uzamasını istiyorsanız makasla dost olmalısınız. Saçlarınızın güzel ve sağlıklı görünmesi için, kırık uçlardan kurtulmak için dolgun görünmesi için belli aralıklarla saçlarınızı kestirmelisiniz.

BAZI SİHİRLİ MALZEMELERDEN YARDIM ALIN

Birkaç malzemenin doğrudan saç ve saç derisine uygulanması da önerilmiştir. Örneğin, soğan ve sarımsak suyu, bektaşi üzümü, elma sirkesi ve hindistancevizi sütü saçı besler ve sağlıklı uzamasını sağlar. Aynı zamanda kafa derisine de iyi gelirler.

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YAĞ VE MASKE UYGULAYIN

Haftada bir saç maskesi uygulamak saç uzaması için gereklidir. Bu aynı zamanda saçın uçucu yağları tutmasına yardımcı olur. Bal, limon, avokado, zeytinyağı ve soğan suyu gibi malzemeler saç maskesi yapmak için kullanılabilecek bileşenlerden bazılarıdır.

PAMUKLU YASTIK KILIFINIZI İPEKLE DEĞİŞTİRİN

Bu, saç büyümesine yardımcı olmak için yapabileceğiniz kolay bir değişikliktir. Pamuklu olanlar yerine, saç büyümesini arttırdığı belirtilen ipek veya saten yastık kılıflarına geçin. Bunun nedeni, pamuğun aksine ipek ve saten kumaşın yumuşaklığının saçlarınız için daha iyi olmasıdır.

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KURUTMA MAKİNESİ KULLANMAYIN

Saçlarınızın sağlıklı uzamasını istiyorsanız saçlarınızı havluyla sarmayın ve kurutma makinesi kullanmayın. Islak saçlarınızı doğal olarak kurumaya bırakın. Düzleştiriciler ve maşa gibi aletlerden de uzak durun.

BESLENME

Bilim adamları tarafından belirli yiyecekleri yemenin saç büyümesini artırabileceği belirtildi. Özellikle, vücut için yakıt görevi gören biyotin veya H vitamini yönünden zengin gıda bileşenleri tavsiye edilir. Yağlar, karbonhidratlar ve amino asitler metabolizmaya yardımcı olma eğilimindedirler ve vücuttaki protein seviyesini yükseltmeye yardımcı olurlar. Bu da saç proteinden oluştuğu için saça büyük ölçüde katkı sağlar. Biyotin açısından zengin besinler süt, peynir, yumurta, fındık, karaciğer, sardalya, somon, karnabahar ve avokadodur. Bunları tüketebilirsiniz.

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