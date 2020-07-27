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Bu yöntemleri kimse bilmiyor! YouTube'dan para kazanmak için farklı yollar...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 13:26 | Son Güncelleme

Bir süre öncesine kadar vakit kaybı olarak görülen ve ciddiye alınmayan video içerik üreticiliği, ya da daha genel adıyla Youtuber’lık, fenomenlerin kazançlarının öğrenilmesiyle birlikte saygın bir meslek haline geldi. İzlediği kanallara hayranlık duyup onlar gibi para kazanmak isteyen pek çok genç, bir kanal açmak ve Youtube’dan para kazanmak istiyor.

Bu yöntemleri kimse bilmiyor! YouTube'dan para kazanmak için farklı yollar...

Enes Batur, Orkun Işıtmak, Danla Biliç ve daha niceleri... Her videosu milyonlarca izlenen yerli fenomenlerin yüksek kazançları, özellikle gelecekle ilgili net bir hedefi ya da planı olmayan gençleri heyecanlandırıyor. “Oturduğu yerden para kazanmak” algısı yalnızca genç nüfusa değil, yetişkinlere de hayli cazip geliyor ancak video içerikleri üreterek hatırı sayılır miktarda kazanç elde etmek sanıldığı kadar kolay değil. Yani bu insanların oturdukları yerden para kazandıkları pek de söylenemez.

KANALIMI AÇTIM, ŞİMDİ GELSİN PARALAR

Öncelikle yeni bir kanal açtıktan sonra abone kazanmanız gerekiyor. Tamam, bunu zaten biliyorsunuz ancak kanalınız belli bir abone sayısının altındaysa gelir elde edemeyeceğinizi muhtemelen bilmiyorsunuz.

Ayrıca üreteceğiniz içeriklerin de Youtube standartlarına uygun olması gerekiyor. Yazımızda tüm bu kriterlere değinmemiz mümkün değil ancak kabaca özetlemek gerekirse, nefret söylemi içeren, vahşet barındıran videolarınızdan gelir elde etmeniz mümkün değil.

Para kazanmak için videolarınızın belli bir izleyici kitlesine ulaşması gerekiyor. Koskoca Youtube size kara kaşınızın kara gözünüzün hatırına ödeme yapacak değil ya? Eğer platform tarafından belirlenen tüm kriterleri sağlıyorsanız Youtube ortaklık programına başvurup cevap gelmesini bekliyorsunuz.

ŞİMDİ REKLAMLAR

Platformla ilgili genel bir yanlış anlaşılma, buradaki içeriklerden yalnızca reklam aracılığıyla kazanç sağlayabileceğiniz yönünde. Reklamlar, gelir elde edebilmeniz için bir yöntem olsa da tek yol değil. Youtube’dan, ücretli kanal üyeliği (abonelik değil, karıştırmayın), Super Chat, Youtube Premium sayesinde de gelir elde etmeniz mümkün.

Benzer platformları takip edenler kanal üyeliğinin ne anlama geldiğini zaten biliyorlardır ancak kısaca değinmek gerekirse, takip ettiğiniz ve içeriklerinden memnun olduğunuz bir kanala aylık ücret vererek üye oluyorsunuz. Böylece sevdiğiniz yayıncıları destekliyor, onların kazanç elde etmesini sağlıyorsunuz.

Super Chat, belli ülkelerde kullanıma açık değil ama bu da gelir elde etmeyi sağlayan yollardan biri. Chat’te gönderilen ve Super Sticker adı verilen görseller, size yol, su ve bir miktar para olarak geri dönüyor.

PREMIUM KAZANÇ

Son olarak Youtube Premium’dan bahsedecek olursak, platforma aylık abone olan kullanıcıların içeriğinizi takip etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer bir Youtube Premium üyesi, sizin içeriklerinizi izlerse, Youtube karının bir kısmını sizinle paylaşıyor.

Elbette ki bunlar direkt Youtube üzerinden para kazanmanızı sağlayan unsurlar. Eğer kanalınızı özgün içeriklerle büyütmeyi başarıp belli bir abone sayısına ulaşırsanız yapacağınız sponsorluk anlaşmaları da cebinizin dolmasını sağlayabilir.

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