Bu yöntemleri kimse bilmiyor! YouTube'dan para kazanmak için farklı yollar...

Enes Batur, Orkun Işıtmak, Danla Biliç ve daha niceleri... Her videosu milyonlarca izlenen yerli fenomenlerin yüksek kazançları, özellikle gelecekle ilgili net bir hedefi ya da planı olmayan gençleri heyecanlandırıyor. “Oturduğu yerden para kazanmak” algısı yalnızca genç nüfusa değil, yetişkinlere de hayli cazip geliyor ancak video içerikleri üreterek hatırı sayılır miktarda kazanç elde etmek sanıldığı kadar kolay değil. Yani bu insanların oturdukları yerden para kazandıkları pek de söylenemez.

KANALIMI AÇTIM, ŞİMDİ GELSİN PARALAR

Öncelikle yeni bir kanal açtıktan sonra abone kazanmanız gerekiyor. Tamam, bunu zaten biliyorsunuz ancak kanalınız belli bir abone sayısının altındaysa gelir elde edemeyeceğinizi muhtemelen bilmiyorsunuz.

Ayrıca üreteceğiniz içeriklerin de Youtube standartlarına uygun olması gerekiyor. Yazımızda tüm bu kriterlere değinmemiz mümkün değil ancak kabaca özetlemek gerekirse, nefret söylemi içeren, vahşet barındıran videolarınızdan gelir elde etmeniz mümkün değil.

Para kazanmak için videolarınızın belli bir izleyici kitlesine ulaşması gerekiyor. Koskoca Youtube size kara kaşınızın kara gözünüzün hatırına ödeme yapacak değil ya? Eğer platform tarafından belirlenen tüm kriterleri sağlıyorsanız Youtube ortaklık programına başvurup cevap gelmesini bekliyorsunuz.