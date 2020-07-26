Bu yöntemleri öğrendikten sonra arabanızı yıkamacıya götürmeyeceksiniz! Özel sprey ile..

Evde yaptığınız temizlik gibi arabaların temizlenmesinin de belli bir düzenle olması gerekir. Pandemi dönemininde arabanızın sıklıkla temizlenmesi sizi gözle göremediğiniz mikroplardan ve virüslerden koruyacaktır. Peki, arabalarda temizlik konusunda nelere dikkat etmeliyiz? İşte bilmeniz gerekenler...
Arabaların dış temizliğe olan ihtiyacından bahsedelim. Yalnızca yıkamayla değil, pasta ve ciladan tutun koltukların temizlenmesine kadar pek çok detay araba temizliğinde önemlidir.
Aracın dışını temizlemeye başlamadan önce tazyikli suyla yıkamanız gerekiyor.
Bundan sonra yapacağınız işlem köpüklü suyla iyice yıkamak ve mikro fiber bezlerle aracınızı kurulamak.
Araba tekerlekleri için bir kova suya karbonat karıştırarak hazırlayacağınız bir macunla temizlik yapabilirsiniz. Böylece ilk günkü gibi tertemiz biz görüntü elde edebilirsiniz.
Arabanın koltuklarını temizlerken koltuk çeşidine uygun farklı temizleme spreylerinden faydalanabilirsiniz.
Araba paspaslarında genel olarak kauçuk ve halı olmak üzere iki çeşit kullanılır. Kauçuk paspaslar halı dokusunda olanlara nazaran daha hassas bir temizlik ister. Yapılarına zarar vermeyecek temizlik malzemeleriyle hasara uğratmadan temizlenmelerini sağlayabilirsiniz.
Arabalarda toz hep çıkarılması zor yerlere kaçar. Bu nedenle, özellikle de koronavirüs etkisiyle ayrı bir önem kazanan, klimaların bakımlarını sık sık yaptırmalısınız. Bakteriler kolaylıkla kalorifer peteklerinin olduğu alana girebildiğinden pek çok hastalığa da davetiye çıkarabiliyor. Arabanızdaki klimaların düzenli olarak bakımını yaptırırsanız sizi bu risklere karşı koruyacaktır.
En yoğun temas ettiğimiz; kapı kolu, bagaj kapağı ve direksiyon gibi alanların sıklıkla dezenfekte edilmesi yine sizi koronavirüs sürecinde virüslere karşı korumaya yardımcı olacaktır.
Torpido gözünde gerekli gereksiz ne varsa biriktirmeyin. Torpido gözü hava almadığı için bakteri üretmeye oldukça elverişli bir alandır. Bundan dolayı kullanmadığınız şeyleri burada biriktirmek sağlığınız için risk oluşturabilir. Arabanızın ön panelini ve torpido gözünü bir beze az miktarda zeytinyağı döküp temizleyerek silebilirsiniz.
Döşemelerdeki lekeler karbonat ve sirke yardımıyla fırçalayarak çıkarılabildiği gibi, küçük alanları bir diş fırçası yardımıyla temizlerseniz oldukça faydasını göreceksiniz.
Arabanızın bagaj kısmının içini ve sık sık elle temas ettiğiniz alanları düzenli olarak köpüklü suyla temizleyip kurulamak hem arabanıza ferah bir koku verecek hem de sağlık risklerinden uzak kalmanızı sağlayacaktır.
Arabanız kötü kokuyorsa koku giderici araba spreylerinden faydalanabilirsiniz.
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