Bu yöntemleri öğrendikten sonra arabanızı yıkamacıya götürmeyeceksiniz! Özel sprey ile..

Evde yaptığınız temizlik gibi arabaların temizlenmesinin de belli bir düzenle olması gerekir. Pandemi dönemininde arabanızın sıklıkla temizlenmesi sizi gözle göremediğiniz mikroplardan ve virüslerden koruyacaktır. Peki, arabalarda temizlik konusunda nelere dikkat etmeliyiz? İşte bilmeniz gerekenler...

ARABANIN DIŞ YÜZEYİ HER ZAMAN TEMİZ OLMALI

Arabaların dış temizliğe olan ihtiyacından bahsedelim. Yalnızca yıkamayla değil, pasta ve ciladan tutun koltukların temizlenmesine kadar pek çok detay araba temizliğinde önemlidir.

Aracın dışını temizlemeye başlamadan önce tazyikli suyla yıkamanız gerekiyor.

Bundan sonra yapacağınız işlem köpüklü suyla iyice yıkamak ve mikro fiber bezlerle aracınızı kurulamak.

Araba tekerlekleri için bir kova suya karbonat karıştırarak hazırlayacağınız bir macunla temizlik yapabilirsiniz. Böylece ilk günkü gibi tertemiz biz görüntü elde edebilirsiniz.

Arabanızın camlarına sirke sıkıp gazete kağıdıyla temizlediğinizde camdaki lekelerin gittiğini göreceksiniz.

ARABANIN İÇİNİ TEMİZLEMENİN PÜF NOKTALARI