Bu yöntemlerle bilinmeyen numaranın sahibini öğrenebilirsiniz...

Zaman zaman hepimiz bilinmeyen numaralardan aranmışızdır ya da aranan tanıdıklarımız olmuştur. Eskiden bu numaraları öğrenmek çok zor ve uğraştırıcı olsa da günümüzde artık çok kolay! Sadece birkaç tuşa basarak sizi arayan bilinmeyen numaralar hakkında hızlı ve kolay bir şekilde bilgi sahibi olabilir, kimilerimiz için can sıkıcı olan bu durumdan kurtulabilirsiniz. Sizin için günümüzde sık kullanılan ve doğru hizmet veren bazı bilinmeyen numaraları öğrenme yollarını listeledik.

118'Lİ BİLİNMEYEN NUMARALAR HİZMETLERİNİ ARAYIN

Önceden sadece 118 üzerinden hizmet veren, 2010 sonrasında ise farklı firmaların 11880, 11818 gibi numaralar üzerinden sunduğu bilinmeyen numaralar servisini kullanabilirsiniz. 118'li numaraları ister sabit hatlardan isterseniz de GSM hatlarından arayarak bu servisten faydalanmanız mümkün. Siz de bilinmeyen bir numara hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız 11880'i arayabilirsiniz.

SİZİ ARAYAN BİR VODAFONE NUMARASI İSE...

Bilgi sahibi olmak istediğiniz numara Vodafone numarasıysa bu alanda operatörün de kendi hizmeti mevcut. Vodafone Bilinmeyen Numaralar Servisini sabit hatlardan ya da GSM hatlarından arayarak hizmet alabilirsiniz.