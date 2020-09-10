Bu yöntemlerle bilinmeyen numaranın sahibini öğrenebilirsiniz...

Zaman zaman hepimiz bilinmeyen numaralardan aranmışızdır ya da aranan tanıdıklarımız olmuştur. Eskiden bu numaraları öğrenmek çok zor ve uğraştırıcı olsa da günümüzde artık çok kolay! Sadece birkaç tuşa basarak sizi arayan bilinmeyen numaralar hakkında hızlı ve kolay bir şekilde bilgi sahibi olabilir, kimilerimiz için can sıkıcı olan bu durumdan kurtulabilirsiniz. Sizin için günümüzde sık kullanılan ve doğru hizmet veren bazı bilinmeyen numaraları öğrenme yollarını listeledik.
118'Lİ BİLİNMEYEN NUMARALAR HİZMETLERİNİ ARAYIN
Önceden sadece 118 üzerinden hizmet veren, 2010 sonrasında ise farklı firmaların 11880, 11818 gibi numaralar üzerinden sunduğu bilinmeyen numaralar servisini kullanabilirsiniz. 118'li numaraları ister sabit hatlardan isterseniz de GSM hatlarından arayarak bu servisten faydalanmanız mümkün. Siz de bilinmeyen bir numara hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız 11880'i arayabilirsiniz.
SİZİ ARAYAN BİR VODAFONE NUMARASI İSE...
Bilgi sahibi olmak istediğiniz numara Vodafone numarasıysa bu alanda operatörün de kendi hizmeti mevcut. Vodafone Bilinmeyen Numaralar Servisini sabit hatlardan ya da GSM hatlarından arayarak hizmet alabilirsiniz.
Vodafone Bilinmeyen Numaralar Servisi'ni kullanmak için;
11842 Bilinmeyen Numaralar Servisi'ni arayabilir,
"KIM" yazıp boşluk bırakıp 10 haneli bilinmeyen numarayı 7048'e kısa mesaj olarak gönderebilirsiniz.
TURKCELL BİLİNMEYEN NUMARA SERVİSİ İLE ARAYANIN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN
Bilinmeyen numara servisleri arasından bir diğer alternatif ise Turkcell. Bu servis ile sadece Turkcell Rehber'de kayıtlı kişileri ve numaraları sorgulayabiliyorsunuz.
Kime ait olduğunu öğrenmek istediğiniz Turkcell numarasını 2200'a SMS atarak bilgi alabilirsiniz.
11832'yi arayarak aynı hizmetten yararlanabilirsiniz.
TÜRK TELEKOM'UN DA BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİSİ BULUNUYOR
Bu alanda Türk Telekom'un da hizmeti mevcut. Bunun için yapmanız gereken sabit hat veya GSM hattından 11811'i aramak. Bu hizmete internet üzerinden online olarak ulaşmanız da mümkün. TTRehber adlı online hizmet sayesinde bilinmeyen numara sorgulamanızı çevrim içi yöntemlerle de yapabilirsiniz.
EĞER BİR NUMARA SİZİ SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORSA...
Her ne kadar karşılaşmak istemediğimiz bir durum da olsa zaman zaman bu tarz olayların da yaşandığı bir gerçek. Eğer yukarıda belirttiğimiz durumlar ile bu sorunu çözemiyorsak yapılacak bir şey daha var. Bir numara sürekli rahatsız ediyorsa ve bu durum tekrar ediyorsa kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
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