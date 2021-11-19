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Bu yöntemlerle kısa sürede yağ yakacaksınız! Evde yapabileceğiniz yağ yakma egzersizleri

19.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yapmak, güzel görünmenin yanında sağlıklı olmak için de uygulanan bir rutin. Ancak spor salonuna gidip bir türlü istediğiniz sonucu alamamaktan şikayetçiyseniz, bir de evde spor yapmayı deneyin! Hem kolayca yapılan hem de yağ yakımında etkili olan egzersiz hareketlerinin neler olduğunu biliyor musunuz? İşte detaylar...

Bu yöntemlerle kısa sürede yağ yakacaksınız! Evde yapabileceğiniz yağ yakma egzersizleri

Zamanın kısıtlı olduğu dönemlerde işlerinizden ve sosyal hayatınızdan feragat ederek yaptığınız egzersizlerden sonuç almak çok önemli. Hem harcadığınız emeği hem de ayırdığınız zamanı hesaba katınca tüm bunların boşa gittiğini düşünerek spor yapmaktan vazgeçebilirsiniz. Bunu önleyebilmek adına kısa sürede yağ yaktıran egzersiz hareketlerini sizin için inceledik. İşte detaylar...

TERS KARIN ŞIKIŞTIRMA HAREKETİYLE BEL BÖLGESİ YAĞLARINDAN KURTULUN

  • Reverse Crunch olarak da bilinen bu hareket türü, karın kaslarınızı çalıştırarak bel bölgesindeki yağlanmanın önüne geçer.

  • Yere paralel bir şekilde uzanıp kollarınızı iki yana uzatın.

  • Bacaklarınızı birleştirin ve 90 derece açı olacak şekilde dizlerinizi kırıp karın bölgesine doğru çekin.

  • Hareketin en son noktasında belli bir süre bekleyin. Belinizin hareket etmesine izin vermeden bu hareketi belli bir süre tekrarlayın.

DAĞ TIRMANIŞI HAREKETİYLE TÜM VÜCUDU AKTİVE EDİN

  • Vücudunuzu şınav pozisyonuna geçecek şekilde hazırlayın.

  • Önce bir bacağınızı karnınıza gelecek şekilde ileriye doğru çekin.

  • Bacağınızı çektiğiniz maksimum noktada bir süre bekleyin ve bacağınızı yavaşça geriye itin.

  • Aynı işlemi diğer bacağınız için de uygulayın.

  • Şınav pozisyonunda olduğunuz için ön kollarınız ve karın kaslarınız çalışmaya devam eder. Böylece tüm vücudu harekete geçirmiş olursunuz.

HIIT KARDİYO YAĞ YAKIMINI NASIL DESTEKLER?

  • İngilizcede "High-intensity Interval Training" kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan HIIT, aerobiğe bağlı olarak geliştirilen metabolizma hızlandırıcı bir yöntem.

  • Yüksek tempolu ve yoğun antrenman hareketinden sonra düşük tempolu harekete geçerek yapılan döngüsel bir yağ yakma stratejisi üzerine kurulu.

  • Egzersiz öncesinde yapılan ısınma hareketleri HIIT'in olmazsa olmazı. Egzersizin toplam süresi ise 20-25 dakika arasında değişebilir.

  • HIIT egzersizini klasik yöntem olan merdiven çıkıp inmenin hızlandırılmış versiyonu olarak da uygulayabilirsiniz. Bu yöntemde kan akış hızındaki artışa bağlı olarak yağ yakımı artar.

  • HIIT'te mekik çekme, lunge egzersizi, çapraz zıplama, çömelme ve tek ayakla sandalyeye çıkma gibi egzersizler var.

  • Yapılan her bir hareketin 30 saniye boyunca yapılması ve 10 saniyede bir mola verilmesi gerekir.
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