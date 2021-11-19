Bu yöntemlerle kısa sürede yağ yakacaksınız! Evde yapabileceğiniz yağ yakma egzersizleri

Zamanın kısıtlı olduğu dönemlerde işlerinizden ve sosyal hayatınızdan feragat ederek yaptığınız egzersizlerden sonuç almak çok önemli. Hem harcadığınız emeği hem de ayırdığınız zamanı hesaba katınca tüm bunların boşa gittiğini düşünerek spor yapmaktan vazgeçebilirsiniz. Bunu önleyebilmek adına kısa sürede yağ yaktıran egzersiz hareketlerini sizin için inceledik. İşte detaylar...

TERS KARIN ŞIKIŞTIRMA HAREKETİYLE BEL BÖLGESİ YAĞLARINDAN KURTULUN

Reverse Crunch olarak da bilinen bu hareket türü, karın kaslarınızı çalıştırarak bel bölgesindeki yağlanmanın önüne geçer.

Yere paralel bir şekilde uzanıp kollarınızı iki yana uzatın.

Bacaklarınızı birleştirin ve 90 derece açı olacak şekilde dizlerinizi kırıp karın bölgesine doğru çekin.

Hareketin en son noktasında belli bir süre bekleyin. Belinizin hareket etmesine izin vermeden bu hareketi belli bir süre tekrarlayın.

DAĞ TIRMANIŞI HAREKETİYLE TÜM VÜCUDU AKTİVE EDİN

Vücudunuzu şınav pozisyonuna geçecek şekilde hazırlayın.

Önce bir bacağınızı karnınıza gelecek şekilde ileriye doğru çekin.

Bacağınızı çektiğiniz maksimum noktada bir süre bekleyin ve bacağınızı yavaşça geriye itin.

Aynı işlemi diğer bacağınız için de uygulayın.

Şınav pozisyonunda olduğunuz için ön kollarınız ve karın kaslarınız çalışmaya devam eder. Böylece tüm vücudu harekete geçirmiş olursunuz.

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