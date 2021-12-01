Bu yöntemlerle küvet temizliği çok kolay! Sabun artıkları, kireç lekeleri ve sararmalardan birkaç adımda kurtulun

Birkaç püf noktayla ve etkili ürünle derinlemesine bir temizlik yapabilir, küvetinizi çok daha hijyenik hale getirebilirsiniz. Evinizde bulunan malzemelerle de pratik karışımlar oluşturabilir, temizliğin verdiği ferah ve huzurlu hissi doyasıya yaşayabilirsiniz. İşte, daha az çabayla küvetlerinizi pırıl pırıl yapmanız için birkaç pratik yöntem...

KARBONAT

Karbonat, mutfakta olduğu kadar temizlikte de olmazsa olmaz! E bizim de konumuz, küvetleri ilk günkü beyazlığına geri döndürmekse karbonatı ilk sıraya koymamak olmaz. Karbonatla küvet temizliği yaparken öncelikle küveti sıcak su ile yıkamalısınız. Daha sonra uygun bir banyo süngerinin üzerine bolca karbonat dökerek gerekli gördüğünüz yerleri ovabilirsiniz. Duş başlığını ve bataryasını da aynı sünger yardımıyla ovabilir, süngere ara ara karbonat ekleyebilirsiniz. Eğer bulaşık süngeri kullanacaksanız bu işlemlerde sert tarafını tercih etmemelisiniz.

BEYAZ SİRKE

Yoğun suya ve sabuna maruz kalan banyo, batarya, başlık gibi metal ve fayans yüzeylerde kireç oluşumuna sıkça rastlanır. Kireç lekeleri için kimyasal kullanmadan da derinlemesine bir temizlik yapmanızı sağlayacak olan ürünse beyaz sirke. Sıcak su ile duruladığınız küveti, süngerinize beyaz sirke döküp ovarak temizleyebilirsiniz. Yoğun kireçli bölgeleri sirkeyle ovduktan sonra durulamadan önce bir 15-20 dakika beklemeniz, daha iyi sonuç almanızı sağlar.

ÇAMAŞIR SUYU

Çamaşır suyunu küvete dökmeden önce küvetinizi sıcak suyla bir güzel durulayın, küvetinizin belirli bölgelerine çamaşır suyunu döktükten sonra küçük bir fırça ya da sünger yardımıyla biraz ovabilirsiniz. Hemen durulamayın, etkili bir beyazlık için 15 dakika kadar bekleyin. Bu arada çamaşır suyuyla küvet temizliği yaparken banyoyu havalandırmayı da unutmayın!

DİŞ MACUNU

Batarya ve duş başlığındaki kireç lekelerini söküp pırıl pırıl bir görüntü verecek olan diş macununu, temizlemek istediğiniz yere bol miktarda sürün. Daha sonra sünger ya da fırça ile iyice ovup biraz beklemelisiniz. Sıcak suyla duruladıktan sonra su lekesi kalmaması için kuru bir bezle kurulamayı ihmal etmeyin.



