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Bu yöntemlerle yıpranmış saçlarınızı onarabilirsiniz! Fındık yağı, çilek...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uçları yıpranmış, telleri kalınlaşmış saçların hem görüntüsü can sıkar hem de sertleşen saça şekil vermek oldukça zordur. Elbette bu aşamada yıpranan saç uçlarını kestirerek saça daha sağlıklı bir form kazandırabilirsiniz. Fakat bazen kestirmek çözüm sunmayabilir. Ya da her zaman saç kestirmeye fırsat bulamayabilirsiniz. Ama merak etmeyin. Yıpranmış saçları onarmanın başka yolları da var.

Bu yöntemlerle yıpranmış saçlarınızı onarabilirsiniz! Fındık yağı, çilek...

Boya, saç maşası, düzleştirici, fön makinesi... Hepsi saçları bir yandan güzelleştirirken bir yandan da yıpratıyor. Tüm bunların yanında güneş ışınları, deniz suyu ve mevsim değişimleri de saçların kopup kırılmasına ve avuç avuç dökülmesine sebep olabiliyor. Bu durum da saçlarının bakımlı, sağlıklı ve güçlü olmasını isteyenleri yıpranmış saçlarla baş etmenin yollarını aramaya itiyor. Eğer siz de yıpranmış saçları için çözüm arayanlardansanız merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

KERATİN TAKVİYESİ ÖNEMLİ

Saça sağlık veren keratin maddesi azalmaya başladığında saçlar yıpranır, kopar ve cansız bir hal alır. Bu nedenle saça arada bir keratin takviyesi yapmak yıpranan telleri onarmak için oldukça önemlidir. Siz de haftada bir uygulayacağınız keratin maskesi ile saça ihtiyaç duyduğu yapı taşını verebilirsiniz.

  • Bunun için yapmanız gereken şey 1 yumurta, 2 kaşık zeytinyağı ve 2 kaşık fındık yağını karıştırıp saçınıza güzelce sürmek.
  • 1-2 saat bekleyip yıkadıktan sonra etkisini hissedeceksiniz.
  • Eğer karışım hazırlamaya üşenirseniz yumurtayı tek başına da sürebilirsiniz.
  • Ayrıca yıpranan saçlara, içerisinde yumurta ve bolca yağ bulunduran mayonezle de maske yapabilirsiniz.

NEM, NEM, NEM!

Nemsiz kalan saç kalınlaşır ve kurur. Bunun önüne geçmek istiyorsanız hem saçlarınızı hem de bedeninizi nemsiz bırakmayın.

  • Bol bol su içerek saçlara içten nem takviyesi yapabilirsiniz.
  • Bunun dışında evdeki malzemeleri kullanarak mis kokulu nem maskeleri hazırlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 7-8 adet çileği kullanarak muhteşem bir maske hazırlayabilirsiniz.
  • Yapmanız gereken tek şey çilekleri ezip diğer malzemelerle güzelce karıştırmak.
  • Ardından karışımı saça güzelce sürüp 1 saat kadar beklemek. Bu maskeyi her hafta uygulayarak yıpranan saçlara veda edebilirsiniz.

SAÇLARINIZI YAĞLAYIN!

Argan yağı, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, shea yağı, fındık yağı, badem yağı, yaban gülü yağı... Hepsi hem saç tellerini koruyarak onarır hem de saç derisini nemlendirerek kökleri güçlendirir. Yapmanız gereken tek şey haftada bir kere duşa girmeden yarım saat kadar önce saçınızı yağlayıp sarmak. Daha ilk uygulamada farkı hissedeceğinizden emin olabilirsiniz.

ÖNEMLİ İPUÇLARI!

  • Saçlarınızı çok sıcak suyla yıkamayın. Ilık su kullanın.
  • Islakken saçlar daha çabuk kırılır. Bu nedenle saçlarınızı havluyla kurularken nazik davranın. Yumuşak uçlu fırçalarla tarayın.
  • Saçlarınızı kuruturken makineyi çok yaklaştırmayın.
  • Saten gibi yumuşak kumaşlardan yapılan yastık kılıflarını tercih edin.
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