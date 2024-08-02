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Bu yüzden Türkiye'yi seçmişler! Dünyanın konuştuğu rehine takasında talep önce o ülkeden gelmiş

02.08.2024 15:37
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Ankara'da gerçekleşen tarihi rehine takası ses getirmeye devam ediyor. Operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. Talebin Almanya'dan geldiği, bunun üzerine Türkiye'nin baş rolü üstlendiği öğrenildi. Ayrıca takas operasyonu için neden Türkiye'nin seçildiği de belli oldu.

Bu yüzden Türkiye'yi seçmişler! Dünyanın konuştuğu rehine takasında talep önce o ülkeden gelmiş

MİT son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan en büyük takas operasyonu olarak tarihe geçti. Peki takas için neden Ankara seçildi?

"ETKENLERDEN YALNIZCA BİRİYDİ"

NTV'den Mustafa Berber detayları şöyle açıkladı:

"Daha önce de Türkiye'de, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında esir takasları olmuş, farklı ülkelerin ajanlarının takasları gerçekleştirilmişti. Bu, etkenlerden yalnızca biriydi.

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"İKİ ÜLKENİN TALEBİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİ"

Bu takasın Türkiye'de gerçekleştirilmesi, iki ülkenin talebiyle gerçekleşen bir adım oldu. Almanya'dan gelen talep üzerine ABD ve Rusya ile görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla MİT bu operasyonda başat rolü üstlendi. Planlamalar yapıldı, tarih 1 Ağustos olarak belirlendi. Yer ise Ankara Esenboğa Havalimanı'ydı.

AA-20240801-35294985-35294979-PUTIN_ANKARADAKI_TAKAS_OPERASYONUYLA_RUSYAYA_DONENLERI_HAVALIMANINDA_KARSILADI

MİT BAŞKANI KALIN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

O sürece gelininceye kadar MİT Başkanı İbrahim Kalın hem ABD'li hem Rus mevkidaşlarıyla sık sık temaslar gerçekleştirdi. İki ülke arasında oluşan anlaşmazlıklarda da MİT Başkanı ya da MİT yetkilileri devreye girerek sorunların çözülmesi için büyük adımlar attılar.

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ÖNCE RUS REHİNELER İNDİRİLDİ

Operasyon tarihi geldiğinde 5 ülkeden gelen uçaklar Esenboğa Havalimanı'na teker koydu. Operasyonun herhangi bir nedenle bozulmaması için MİT sürecin tamamını yönetti. Önce Rusya'nın teslim alacağı 10 kişi uçaklardan indirildi. Ardından Rusya tarafından teslim edilecek 16 kişinin bölgeye intikali sağlandı. MİT'in gözetiminde taraflar karşılıklı teyit işlemlerini tamamladıktan sonra sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

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TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından iki ülkenin başkanları Türkiye'ye teşekkür etti."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ankara rehine esir
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