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Bu zamana kadar görmedikleri bir olaya şahit oldular! "Ne dedemden, ne de babamdan böyle bir şeyin olduğunu duydum... Şu an şoktayım"

26.03.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir aile, aktarılan bilgiye göre, bu zamana kadar görmedikleri bir olaya şahit oldu. Hasat yaparken olgunlaşsın diye bırakılan ve sonra da unutulan bir ağaç zeytin, kışı zarar görmeden geçirdi. Çiftçi Mehmet Turan aylar önce hasadını yapması gerektiği zeytinleri ilkbaharda kova kova topladı. Turan hayatında ilk defa böyle bir şey gördüğünü söylerken, oğlu İsmail Barış Turan ise “Ne dedemden ne de babamdan böyle bir şeyin olduğunu duydum. Ben böyle bir şey görmedim. Şu an şoktayım” dedi.

Bu zamana kadar görmedikleri bir olaya şahit oldular! "Ne dedemden, ne de babamdan böyle bir şeyin olduğunu duydum... Şu an şoktayım"

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Turan ailesi, aktarılan bilgiye göre, bu zamana kadar görmedikleri bir olaya şahit oldu. Normalde kasım aylarında başlanan zeytin hasadında aile, olgunlaşması için kısa süreliğine bir ağaç zeytini bıraktı. Daha sonra zeytinleri toplamayı unutan Mehmet Turan, baharda Çiçekli Mahallesi'ndeki ağaçlarını sulamak için gittiği tarlasında bıraktığı ağaçtaki zeytinlerin ne don ne de yağmurdan etkilenmediğini görünce şaşırdı. Turan, eline aldığı kova ile kilo kilo zeytin topladı.

"BÖYLE İLK DEFA BİR AĞACIN BU TARİHE KADAR KIŞI GEÇİRDİĞİNİ GÖRDÜK"

Birinci derecede kaliteli zeytin elde eden çiftçi Turan, "Ekim, kasım veya en son aralık gibi hasadı yapılan zeytin ağaçlarından birini kendimiz için bıraktık. Daha fazla olgunlaşsın istedik. Toplamaya imkanımız olmadı. Başka işlerimizle uğraşırken bu ağacı unuttuk. Tarlayı sulamaya geldiğimde fark ettim. Zeytin bu tarihlere kadar kalmıyordu. Bazen tek tük ağaçlarda olabiliyor. Ama onlar da kuruyor veya dona maruz kalıyordu. Böyle ilk defa bir ağacın bu tarihe kadar kışı geçirdiğini gördük. Tabiatsal bir olay mıdır, küresel ısınmanın verdiği etki midir bilemedik. Mart ayında ilk defa ağaç üzerinde zeytin görüyorum” diye konuştu.

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“NE DEDEMDEN, NE DE BABAMDAN BÖYLE BİR ŞEYİN OLDUĞUNU DUYDUM"

Zeytin toplayan çiftçi Mehmet Turan’ın oğlu İsmail Barış Turan ise, “Ne dedemden, ne de babamdan böyle bir şeyin olduğunu duydum. Ben böyle bir şey görmedim. Şu an şoktayım” dedi. (İHA)

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zeytin Bursa

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