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Bu zamana kadar kamuoyuna gösterilmeyen görüntüler! İlk kez paylaşıldı... İşte tarihi Mostar Köprüsü'nün yıkılma anı

07.05.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Mostar Köprüsü, Bosna Hersek'teki savaş zamanında yıkılmıştı. Bosna Hersek'in güneyindeki tarihi köprünün 1993'te Hırvat birlikleri tarafından yıkılma anına ait, bu zamana kadar kamuoyuna gösterilmeyen görüntüler ilk kez paylaşıldı. Hırvat askerlerce çekilen görüntüde, köprüye yapılan isabetli atışların ardından askerlerin kutlama ve Boşnaklara hakaret söylemleri duyuluyor. Mostar Barış ve Çok Etnikli İşbirliği Merkezi Müdürü Safet Orucevic ise kayıtlara tesadüfen ulaştıklarını söyledi.

Bu zamana kadar kamuoyuna gösterilmeyen görüntüler! İlk kez paylaşıldı... İşte tarihi Mostar Köprüsü'nün yıkılma anı

Mostar Askerleri Birliği (JOB) ve Mostar Barış ve Çok Etnikli İşbirliği Merkezinin ilk kez paylaştığı kayıtta, Bosna Hersek'teki savaş zamanında yıkılan Mostar Köprüsü'nün, Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerinin konuşlandığı taraftan çekilmiş görüntüleri kamuoyuna gösterildi.

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"KÖPRÜNÜN EN HASSAS NOKTALARINI NASIL HEDEF ALDIKLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR"

Yapılan yazılı açıklama, Hırvat birliklerinin köprünün yıkılma anını kayıt altına aldığı belirtilirken, "Görüntüde Hırvat birliklerinin köprünün en hassas noktalarını nasıl hedef aldıkları gözler önüne seriliyor." ifadelerine yer verildi.

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Mostar Barış ve Çok Etnikli İşbirliği Merkezi Müdürü Safet Orucevic de kayıtlara tesadüfen ulaştıklarını söyleyerek, "Çatışma ve savaş kelimelerini çok kolay kullanabilenler görüntüyü mutlaka izlemeli ve Bosna Hersek ile Mostar'ın neler yaşadıklarını görmeli." dedi.

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Bu arada, Mostar yakınlarındaki Hum tepesine konuşlanmış Hırvat askerler tarafından çekilen görüntüde, Mostar Köprüsü'ne yapılan isabetli atışların ardından askerlerin kutlama ve Boşnaklara hakaret söylemleri duyuluyor.

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TARİHİ MOSTAR KÖPRÜSÜ, YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Mostar Köprüsü, Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edildi.

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Savaşta HVO'ya bağlı topçu birliklerinin, 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan Mostar Köprüsü, bir gün sonra saat 10.16'da yıkıldı.

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Asırlar boyunca farklı kültür ve medeniyetleri birbirine bağlayan bu köprünün yıkılması, Bosna'daki savaşta dünya kamuoyunun en fazla tepkisini çeken olaylardan biri olurken birçok ülke bu yapılana sessiz kalmadı.

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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülke ve uluslararası kuruluşların desteğiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004'te görkemli bir törenle açıldı.

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Mostar Köprüsü, iki yakasına uzanan eski Mostar şehriyle 2005'te UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. (AA)


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mostar köprüsü

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