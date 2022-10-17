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Bu zararlı alışkanlığı hemen bırakın! Başucuna konulan suyu neden içmemelisiniz?

17.10.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su içmek vücudumuz sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Toplumda birçok kişi düzenli olarak su içmeyi aksatır. Ancak çok yaygın olarak yapılan bir davranış suyun zararlı hale gelmesine neden olmaktadır. Gece uyurken başucuna konulan suyu içmek oldukça tehlikeli olabilir. İşte başucuna konulan suyu neden içmemelisiniz? sorusunun cevabı...

Bu zararlı alışkanlığı hemen bırakın! Başucuna konulan suyu neden içmemelisiniz?

Uzmanlar her fırsatta su içmenin önemini vurgulamaktadırlar. Düzenli olarak içilen su vücudun çok daha sağlıklı ve zinde kalmasını sağlamaktadır. Su içmek çok yararlı olsa da toplumda yer alan bazı su içme alışkanlıkları tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Gece başucuna konulan suyu içmemeniz için uyarılarda bulunan uzmanlar bu suyun içerisinde bakterilerin biriktiğini belirtmektedir.

NEDEN BAŞUCUNA KONULAN SU İÇİLMEMELİDİR?

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Su, açıkta bırakıldığı takdirde karbondioksiti içine emiyor. Suyla karbondioksit birleştiğinde ise bu durum karbonik asit oluşumuna neden oluyor. Kısacası suyun kimyasal yapısı değişime uğruyor. Aynı zamanda bu durum suyun pH seviyesini düşürdüğü için tadının da değişmesine sebep oluyor. Sonuç olarak bir gece boyunca açıkta duran suyu içtiğinizde bakteriler de suyla birlikte hızla vücudunuza giriyor ve sağlığınız için büyük bir tehdit oluşturuyor.

BARDAK YERİNE ŞİŞEYE KOYUN

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Çözüm ise basit. Baş ucunuza su koyarken onu bardakta değil ağzı kapalı bir şişede koyun ve onun bakterilerle temasını engelleyerek gönül rahatlığıyla için.

SUYU NE ZAMAN İÇMEK GEREKİR?

KAHVALTIDAN ÖNCE

Kahvaltıdan önce bir veya iki bardak su içmek sindirim yollarında birikmiş toksinleri temizler ve organlarınızı çalışmaya başlamaları için uyarır. Bunu kahvaltıdan 20 dakika önce yapın. Güne örneğin kahve içerek başlamaktan çok daha sağlıklıdır.Ayrıca eğer ılık veya sıcak halde, hatta yarım limonun suyunu eklerseniz, bağırsaklarınız harekete geçer. Kabızlıkla savaşmak için mükemmel ve basit bir ilaç olmasının altında yatan neden budur.Sabahları uyandığınızda ödem şikayetiniz varsa özellikle tavsiye edilir. Eğer yüzünüz veya göz kapaklarınız şiş ise, böbreklerinizin çalışmaya başlamasını sağlayacaktır.

ACIKTIĞINIZDA

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Açlık hissettiğinizde aslında susamış olduğunuzu biliyor musunuz? Bazen vücudumuzun bize gönderdiği sinyalleri doğru yorumlamayı bilemeyiz, özellikle kilonuzu kontrol etmeye çalışıyorsanız bu daha da önemli hal alır. Bu nedenle de size çok basit tek bir önerimiz olacak: Her acıktığınızda bir bardak su için. Eğer birkaç dakika sonra hala açlık hissediyorsanız, yemek yiyebilirsiniz. Pek çok kez açlığınızın kolayca yok olmasına çok şaşıracaksınız!

YEMEKTEN YARIM SAAT ÖNCE

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Eğer yemeklerden yarım saat önce bir bardak su içerseniz, yemek sırasındaki susuzluğu önlemekle kalmayacak, aşırı miktarda yemenizi önleyecek olan doygunluk hissi de verecektir.

YEMEK YERKEN FAZLA İÇMEYİN

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Suyu yemek sırasında içmekten tamamen kaçınmalısınız çünkü su mide salgılarıyla etkileşime girer, bu da sindirimi kötüleştirebilir. Ayrıca çocukların açlıklarını da azaltabilir. Eğer tuzlu veya soslu bir yemek yiyorsanız biraz su içebilirsiniz, her öğüne salata veya sebze çorbası gibi taze yiyecekleri dahil etmek bu nedenle faydalı olabilir. Tuz tüketimini azaltın ve yemeğinizi sindirime yardımcı bir bitki çayı ile bitirin ve suyu yemekten önce için.

YATMADAN ÖNCE İÇİN

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Güne su içerek başladınız ve günü aynı şekilde bir bardak ılık suyla bitirmelisiniz. Bu, vücudunuzu dinlenmeye hazırlar. Tıbbi bitkilerle hazırlanan bir çay da iyi bir fikir olabilir. Gece boyunca sıkça tuvalete kalkanlar, idrar kaçırma problemi olanlar ve çocuklar bu tavsiyemizi uygulamamalıdır.

TEK SEFERDE ÇOK FAZLA İÇMEYİN!

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Suyu gün boyunca içmekten kastımız, aralıklarla küçük dozlardır, büyük miktarlar değil. Özellikle sıcak havalarda ve dışarıda çalıştığınızda buna dikkat edin.

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