"Bu zor dönemi fırsata çeviriyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Tüketmek yerine üretmek, israf etmek yerine bereketlendirmek, tasarruf etmek ve elimizde avucumuzda bulunan yabancı ürünleri değil yerli ürünleri tercih etmek için bu zor dönemi bir fırsata çeviriyoruz." dedi.

Usta, AK Parti Konya İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen bayramlaşma programında, makam ve mevkilerin geçici, dava ve ideallerin ise kalıcı olduğunu vurguladı.

Yaptıkları işin ve samimiyetin çok önemli olduğuna değinen Usta, "AK Parti olarak güçlüysek, değerliysek, sadece Türkiye için değil, Türkiye dışındaki mazlumların da ümidiysek burada başarının sırrı Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu samimiyettir. Biz de bu samimiyetten örnek alarak, aynı samimiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birlik, beraberlik ve istişareyle bütün sorunların üstesinden gelinebileceğine dikkati çeken Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir ilçe, belde dahi es geçilmeden çok ciddi bir çalışmayla 24 Haziran’daki oyların artırılması için talimat verdiğini dile getirdi.