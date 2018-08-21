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"Bu zor dönemi fırsata çeviriyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 18:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Tüketmek yerine üretmek, israf etmek yerine bereketlendirmek, tasarruf etmek ve elimizde avucumuzda bulunan yabancı ürünleri değil, yerli ürünleri tercih etmek için bu zor dönemi bir fırsata çeviriyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Tüketmek yerine üretmek, israf etmek yerine bereketlendirmek, tasarruf etmek ve elimizde avucumuzda bulunan yabancı ürünleri değil yerli ürünleri tercih etmek için bu zor dönemi bir fırsata çeviriyoruz." dedi.

Usta, AK Parti Konya İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen bayramlaşma programında, makam ve mevkilerin geçici, dava ve ideallerin ise kalıcı olduğunu vurguladı.

Yaptıkları işin ve samimiyetin çok önemli olduğuna değinen Usta, "AK Parti olarak güçlüysek, değerliysek, sadece Türkiye için değil, Türkiye dışındaki mazlumların da ümidiysek burada başarının sırrı Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu samimiyettir. Biz de bu samimiyetten örnek alarak, aynı samimiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birlik, beraberlik ve istişareyle bütün sorunların üstesinden gelinebileceğine dikkati çeken Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir ilçe, belde dahi es geçilmeden çok ciddi bir çalışmayla 24 Haziran’daki oyların artırılması için talimat verdiğini dile getirdi.

Usta, yerel seçimlere hazırlık sürecinde her bir teşkilat mensubunun parti için çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Seçim üstüne seçim yaşıyor, zor günlerden geçiyoruz. "Ekonomik olarak ülkemize sıkıntı vermeye, bizi yeniden darbe sürecine sokmaya çalışılan bir dönemden geçiyoruz ama bunlar fırsata çevrilebilir mi? Çevrilebilir. Tüketmek yerine üretmek, israf etmek yerine bereketlendirmek, tasarruf etmek ve elimizde avucumuzda bulunan yabancı ürünleri değil yerli ürünleri tercih etmek için bu zor dönemi bir fırsata çeviriyoruz. Bir dönüşümün başlangıcı olacak bu. Her zorluğun, her sıkıntının mutlaka bir çözümü vardır ve bu çözümler de mutlaka ülkemize hayırlara vesile getirmiştir. İnşallah bu şuur ve bilinçle, birlik ve beraberliğimizle, yorulmadan, usanmadan, yorulsak da ‘yorulmadık’ diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Kurban Bayramı'nın bazı manevi duyguların hatırlanması ve sürdürülmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta AK Parti Konya bayramlaşma

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