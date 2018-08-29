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"Bu zulmü kim yaptıysa Allah hakkımızı bırakmasın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

Geçen yıl Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce öldürülen Ramazan Mula'nın ailesinin acısı dinmiyor - Anne Afife Mula: "Oturup, kalkıp ağlıyorum. Bu zulmü kim yaptıysa Allah hakkımızı bırakmasın, inşallah onların kökünü kurutsun. Bunun için dua ediyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl yol kesen PKK'lı teröristler tarafından işkence edildikten sonra ağaca bağlanarak öldürülen Ramazan Mula'nın yakınlarının acısı tazeliğini koruyor.

Ramazan Mula'nın kardeşi Servet Mula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin terör örgütü PKK mensuplarınca vahşi bir şekilde katledilmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi.

İnşaat işçisi olan ağabeyinin en büyük hayalinin 4 çocuğuna iyi bir gelecek kurmak olduğunu vurgulayan Mula, şöyle konuştu:

"Fakire yardım etmeyi severdi. Cebinde bir lirası olsa yarısını ihtiyaç sahibiyle paylaşırdı. Çocuklarını okutmak isterdi. 'Ben okumadım, çocuklarım okusun. Onlara güzel bir gelecek bırakmak istiyorum.' derdi. Ağabeyimin katledilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acımız hala taze. Sanki olay bugün olmuş gibi."

- "İçimiz kan ağlıyor"

Terör örgütü PKK'nın, fark gözetmeden herkesi hedef aldığını vurgulayan Mula, şunları kaydetti:

"Kürt, Türk, Laz, Çerkez hepimiz kardeşiz. Hepimiz bir vatanda yaşıyoruz. Benim bildiğim tek bir şey var; bu zulmü yapan kesinlikle insan değil. Bir insanı alıp, işkence yapıp ardından ağaca bağlayıp katlediyorsun. Allah hakkını bırakmasın. Onlar sadece bir kişiyi değil, bir aileyi yok etti. Yaşıyor muyuz, ölü müyüz farkında bile değiliz. İçimiz kan ağlıyor. Köyde geriye evi kaldı. O eve gittiğimizde kokusu o evde. Onun için gitmiyoruz. Ayakkabıları, elbiseleri orada. İnsan bakınca dayanamıyor."

Güvenlik güçlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını desteklediklerini vurgulayan Mula, "Bir bayrak altında yaşayıp, orada ekmek yiyorsam ben oraya ihanet etmem. Ağabeyim evine haram para götürmedi, çocuklarına yedirmedi. Allah onun ve çocuklarının hakkını bırakmasın." ifadelerini kullandı.

- "O benim ilk göz ağrımdı"

Anne Afife Mula da ilk çocuğu Ramazan'ı çok sevdiğini belirterek, şunları söyledi:

"O benim ilk göz ağrımdı. Olay bugün olmuş gibi geliyor bana. Oturup kalkıp ağlıyorum. Bu zulmü kim bize kim yaptıysa Allah hakkımızı bırakmasın. İnşallah onların kökünü kurutsun. Hiçbir tanesi kalmasın onlardan. Bunun için dua ediyorum. Babası onu inşaatta çalışarak büyüttü. O da inşaatta çalışıp çocuklarına bakıyordu."

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Anahtar Kelimeler:
Bekçi Diyarbakır PKK şehit

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