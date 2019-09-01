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Buca Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 18:59 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusu yaşandı.

Buca Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusu yaşandı. Sultani üzümlerinin yetiştiği bölgede bağcılığı ve üzüm üretimini geliştirmek amacıyla düzenlenen şenlikte, lastik çizmelerle üzüm ezilen stant ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Buca Bağ Evi'nde 3'üncü Bağ Bozumu Şenliği düzenlendi. Sultani cinsi üzümlerin yetiştirildiği bölgede üzüm kültürü ve üzüm üretimini yeniden canlandırmak için yapılan şenlikte, Buca Belediyesi tarafından kurulan üzüm bağlarının hasat kutlaması yapıldı. Üzümlerin deve sırtlarında sergilendiği kortejle başlayan şenlikte, halk oyunları gösterileri ve konserler de yer aldı. Ziyaretçiler kendilerine dağıtılan şıra, keşkek ve üzümlerin tadına bakarken, bir yandan da köy ürünleri stantlarından alışveriş yapma fırsatı buldu.
'EŞSİZ ÜZÜMLERE TADINI VEREN SEVGİYLE YETİŞMESİ'
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca'nın üzüm bağlarıyla meşhur olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Buca'nın eşsiz üzümlerine tadını veren de sevgiyle yetiştirilmesidir. Belediyemizin logosu da bu toprakların tarihine ve kültürüne damgasını vuran üzüm olarak tercih edilmiş. Eskiden Türkiye'nin en iyi sultani üzümleri Buca'da yetişmekteydi. Zamanla maalesef kentimiz bu kimliği yavaş yavaş kaybetmiş. Oysa Buca, geçmişte olduğu gibi hala verimli topraklara sahiptir. Bu topraklara sevginizi verirseniz, o size bağlarından üzüm taşırmaya devam edecektir. Bunun en güzel örneği de bugün hasadını gerçekleştirdiğimiz bağlarımızdır. 3 yıl önce belediyemiz tarafından kurulan bağlar, yine Türkiye'nin en güzel üzümlerinden birini bizlere tüm cömertliğiyle sunmakta. Bizler yerel değerlerimizi zenginleştirip tanıtmak, yaşatmak zorundayız. Buca Belediyesi olarak bu kültürü yaşatabilmek için bağ evimizle, üzüm bağlarımızla bu topraklara yeniden tohum attık. Bu tohumu yeşertmek hepimizin görevidir. Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bağ bozumu coşkusunun, uzun yıllar boyunca artarak devam etmesi en büyük dileğimdir."
EN İYİ ÜZÜM ÜRETİCİSİ SEÇİLDİ
Şenlikte üzümlerin salkım gösterisi ve şıklığı, tat ve aroma, ilaç ve kalıntı durumuna göre en iyi üzüm üreticisi seçimi yapıldı. Değerlendirmede birinci seçilen Turgay Aygün , "Benim amcalarım ve babam da aynı cins üzümle daha önce düzenlenen yarışmalarda birinci oldular. Ben de onların evlatları olarak onlar için bu yarışmaya katıldım. Çocukluğumdan beri bağ içinde yetiştim ve bu işi severek yapıyorum. Bu sezon bizler için çok verimli geçti, yağışlar çok iyiydi. Bağ işi zordur. Kışın aralama ve budalama ile başlıyor, bağı kendi elimizle belliyoruz. Çapası yapılıyor, ilaç ve kükürtleri atılıyor. Elimizden geldiği kadar bağın içinden çıkmamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 7,5 dönüm arazimde Sultani üzüm cinsi yetişiyor ve bunları da 8 TL'den satışa sunuyorum" dedi.
YÖRESEL KIYAFETLİ KADINLAR, LASTİK ÇİZME İLE ÜZÜM EZDİ
Şenlikte en yoğun ilgiyi ise lastik çizmeler ve yöresel kıyafetler ile üzüm ezen kadınların oluşturduğu standı gördü. Standda fotoğraf çektirmek ve elde edilen taze üzüm suyunun tadına bakmak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Şenlikte üzümleri lastik çizmeler giyerek sıkan görevli Tuğba Varol ise, "İlk defa böyle bir şey yapıyorum ama çok eğlenceli olduğunu gördüm. İnsanlar buraya gelip bizlerle fotoğraf çektiriyor ve bizim sıktığımız üzüm sularının tadına bakıyorlar. Böyle bir deneyim yaşamak benim için çok güzel" diye konuştu.
Bornova'dan şenliğe annesi ve ablasıyla birlikte gelen Serpil Kızılağıl da, "Eğlenceli ve keyifli bir şenlik. Burada doğal üzümlerle buluştuk. Keşkek ve üzüm ikramlarının tadına baktık. Bu şenliği düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Buca Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusuBuca Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusuBuca Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusuBuca Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusu

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