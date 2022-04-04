Buça: Batılı ülkeler Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle suçladı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in hemen dışındaki Buça kentinden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler, uluslararası toplumun sert tepkisine neden oldu.

Sosyal medyaya da yansıyan ve Batı kamuoyunun tepkisini çeken söz konusu görüntülerde, kent sokaklarının sivil giyimli kişilere ait çok sayıda cenaze ile dolu olduğu görülüyor. Aynı zamanda kentte toplu mezarlar da bulundu. Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, bir ayı aşkın süredir sürmekte olan Rus işgali süresince 300'ü aşkın Buçalı'nın öldürüldüğünü açıkladı.

Çok sayıda Batılı ülkenin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Pazar günü Rusya'yı sert bir dille eleştirerek "savaş suçu" işlemekle suçladı.

Almanya: Savaş suçu işleyenler hesap vermeli

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Moskova'ya karşı daha sert yaptırımlar planladıklarını açıkladı. Baerbock, "İşlenen bu savaş suçunun sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerekiyor" ifadelerine vurgu yaptı. Baerbock, Ukrayna'yı savunma konusunda desteklemeyi sürdüreceklerinin de altını çizdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, halihazırda Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğine ilişkin bir soruşturma başlatmış bulunuyor.

"Masum sivillerin hedef alınması tiksindirici"

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss, söz konusu görüntülere ilişkin, "Buça ve Ukrayna'nın diğer kentlerindeki vahşet karşısında dehşete kapıldım. Rus güçlerinin masum sivilleri hedef aldığına ilişkin haberler tiksindirici" dedi.

Truss, "Birleşik Krallık, kanıt toplamak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçu soruşturmasını desteklemek amacıyla diğer ortaklarıyla işbirliği yürütmekte. Sorumlular adaletin önünde hesap verecek" açıklamasını yaptı.

AB: Adalet önünde hesap verecekler

Avrupa Birliği'nden (AB) de Kremlin'e karşı "savaş suçu" suçlaması geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Rusya'nın çekildiği bölgelerde yaşanan tarifsiz felaket karşısında dehşete uğradım. Bağımsız bir soruşturma acilen gereklidir. Savaş suçu işleyenler adaletin önünde hesabını verecektir" uyarısında bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, konuya ilişkin Twitter paylaşımında "#BuchaMassacre" (Buça Katliamı) etiketini kullandı. Michel de, von der Leyen ve Borrell'e paralel olarak, söz konusu görüntüler karşısında şoka uğradığını ve AB'nin kanıt toplama konusunda Ukrayna ve sivil toplum kuruluşlarına destek verdiğini ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'yı Kiev ve çevresinin önemli bir kısmında kontrolü işgalci güçler karşısında yeniden sağladığı için kutladı. Borrell, "Rus güçlerinin işlediği vahşet karşısında şok içerisindeyim. AB, Ukrayna'yı savaş suçlarını kayıt altına alma konusunda destekliyor. Tüm vakalar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Bariz savaş suçu"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise, Rus güçlerinin "bariz savaş suçu" işlediğini ortaya koyan bir dizi kanıt kayıt altına aldıklarını açıkladı.

Örgüt, bu suçların Kiev'in yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Çernikiv ve doğusundaki Harkov'da işlendiğini söyledi.

Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı Buça'da bulunan cesetlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da, Rusya'nın kentte işlediği suçların "soykırım" olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kliçko, yaşananların sorumlusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu söyledi.

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Reuters/BÜ,JD

