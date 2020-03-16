Buca Belediyesi'nde koronavirüsüne ateş ölçerli önlem

Korona virüse karşı tüm Türkiye'de tedbirler artırılırken, İzmir'deki Buca Belediyesi ekipleri, belediyeye giriş yapan tüm personelin ve vatandaşların vücut sıcaklığını ateş ölçerle mercek altına aldı.

Bu kapsamda, her gün yüzlerce vatandaşın geldiği Buca Belediyesi Hizmet Binası girişinde ateş ölçerle önlem alındı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından görevlendirilen ekip, belediyeye giriş yapan tüm personel ve vatandaşın elektronik ateş ölçerle vücut sıcaklıklarını ölçtü.

Kontrol yapan hekimler, giriş yapanların vücut sıcaklıklarının 38 derecenin üstünde olup olmadığını kontrol etti. Kontroller esnasında normal değerlerin üzerinde vücut sıcaklığı tespit edildiği takdirde karantina önlemlerinin alınması için sağlık birimleriyle iletişime geçileceği ifade edildi.