HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Buca Belediyesinde grev kapıda! Tarih verip başkana seslendiler: Müdahale etmesini bekliyoruz

Buca Belediyesinde grev kapıda! Tarih verip başkana seslendiler: Müdahale etmesini bekliyoruz

04.11.2024 17:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buca Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi yüzlerce işçi, toplu iş sözleşmesinden sonuç alamayınca yarım gün iş bıraktı. DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, “Buca işçisi geçinemiyor. Masada bir mutabakat olmazsa, 12 Kasım Salı günü Buca Belediyesinde greve çıkıyoruz. Her daim görüşmeye açığız. Kapıları kapatan ve masadan ayrılan biz olmak istemiyoruz. Belediye Başkanımızın da bu işe müdahale etmesini bekliyoruz" dedi.

Buca Belediyesinde grev kapıda! Tarih verip başkana seslendiler: Müdahale etmesini bekliyoruz

Buca Belediyesine bağlı İmar A.Ş adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, yaklaşık 5 aydan bu yana süren ve bin 600 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

AW322357_04

YARIM GÜN İŞ BIRAKTILAR

Bunun üzerine Genel-İş Sendikası yarım gün iş bırakma kararı aldı. Buca Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan yüzlerce işçi, belediye önünde toplandı. Müzik ve türküler eşliğinde halay çeken kalabalık, ‘Ya sözleşme masası ya da grev halayı', ‘Sadaka değil, toplu sözleşme' sloganları attı.

858585

"5 AYDIR GELİNEN NOKTADA MUTABAKATA VARAMADIK"

Eylemle ilgili açıklamalarda bulunan DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, “Yaklaşık 5 aydır süren toplu sözleşme görüşmelerimiz var. Buca Belediyesine bağlı Buca İmar A.Ş. ile çalışan yaklaşık bin 600 üyemizi kapsayan toplu sözleşme görüşme süreçleri başladı. 5 aydır gelinen noktada SODEM-SEN ile bir mutabakata varamadık. 21 Ekim'de toplu iş sözleşmesi bir mutabakata sağlanamadığı takdirde grev ilan kararımızı almıştık. Grev ilan kararını 21 Ekim'de astık. O günden bugüne bizi tatmin edecek ücretler ya da yüzdelik sosyal haklar önerilmediği için bugün yarım günlük iş bırakma eylemi yaptık” ifadelerine yer verdi.

AW322357_03

"BELEDİYE BAŞKANIMIZIN DA BU İŞE MÜDAHALE ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

“Bundan sonraki süreçte masada bir mutabakat olmazsa, biz 12 Kasım Salı günü Buca Belediyesinde greve çıkıyoruz” diyen Aras, şunları kaydetti:

"Her daim görüşmeye açığız. Kapıları kapatan ve masadan ayrılan biz olmak istemiyoruz. Buca işçisi geçinemiyor. 15-20 bin TL ev kiralarının söylendiği yerlerde bizim aldığımız ücretler 25 ile 27 bin TL arasında. Belediye Başkanımızın da bu işe müdahale etmesini bekliyoruz. Masada bu toplu iş sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Bitmediği takdirde de yasanın bize verdiği haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Buca grev belediye
En Çok Okunan Haberler
Bunu yapan artık 96 bin TL ödeyecek

Bunu yapan artık 96 bin TL ödeyecek

'Altından çıkıp ona yöneliyorlar' Fiyat düşünce... 'Hızlı el değiştiriyor'

'Altından çıkıp ona yöneliyorlar' Fiyat düşünce... 'Hızlı el değiştiriyor'

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Gıdada skandal bitmiyor! Bu kez de o şehirdekilere at eti yedireceklerdi: Kilolarca ele geçirildi

Gıdada skandal bitmiyor! Bu kez de o şehirdekilere at eti yedireceklerdi: Kilolarca ele geçirildi

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Belediye başkan yardımcıları görevden alındı... CHP'liler toplantıyı sokakta yaptı

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Belediye başkan yardımcıları görevden alındı... CHP'liler toplantıyı sokakta yaptı

Öcalan için 'genel af' gündeme geldi

Öcalan için 'genel af' gündeme geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.