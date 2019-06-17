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Buca Belediyesi’nde korkutan yangına hayati müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi Hizmet Binası içerisinde çıkan ufak çaplı yangın, belediye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmaların sonucunda can ve mal kaybı yaşanmadan kontrol altına alındı.

Buca Belediyesi’nde korkutan yangına hayati müdahale

Buca Belediyesi Hizmet Binası içerisinde çıkan ufak çaplı yangın, belediye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmaların sonucunda can ve mal kaybı yaşanmadan kontrol altına alındı. Yangında arşivdeki herhangi bir belgenin en ufak bir zarar almadığını söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ekiplerin özverili müdahalesinden dolayı teşekkür etti.
Edinilen bilgiye göre, Buca Belediyesi Hizmet Binasının zemin katında yer alan arşiv bölümünde, aydınlatma arızası nedeniyle küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Yangının arşiv bölümünde çıkması üzerine belediye ekipleri yoğun hassasiyet göstererek güvenlik tedbirlerine en üst seviyeye çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Buca-Evka 1 İtfaiye Grubu ve belediye ekipleri hızla yangına müdahale ederek kısa süre içinde yangını tamamen söndürdü.
Olayın ardından titizlikle yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti ile ilgili çalışma yürüten belediye ekipleri, koordineli ve zamanında müdahale nedeniyle arşivde en ufak bir hasar ve belge kaybının yaşanmadığını kayıt altına aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bugün hiç beklemediğimiz şekilde bir yangın vakasıyla karşı karşıya kaldık. Yangın sonrası yaptığımız çalışmalarda arşivimizde her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması arkadaşlarımızın doğru müdahalesinin başarısıdır. Yaptığımız zarar tespiti çalışmasında arşivimizde yer alan hiçbir belge en ufak bir hasar bile almamıştır. Tüm ekiplerimize özverili çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Buca Belediyesi’nde korkutan yangına hayati müdahale

Buca Belediyesi’nde korkutan yangına hayati müdahale

Buca Belediyesi’nde korkutan yangına hayati müdahale

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