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Buca Belediyesi'nin arşiv biriminde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 17:48 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Buca Belediyesi hizmet binasının zemin katındaki arşiv bölümünde yangın çıktı.

Buca Belediyesi'nin arşiv biriminde yangın

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Buca Belediyesi hizmet binasının zemin katındaki arşiv bölümünde yangın çıktı. Belediyeden yapılan açıklamada, alevlere hızla müdahale edildiği ve yanan belge olmadığı belirtildi.
Buca Belediyesi'nin zemin katında bulunan arşiv bölümünde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler, belediyenin itfaiye ekibi ve kurum personelinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, arşiv bölümünde yer alan belgelerin zarar görmediğini belirtti. Ekiplerin özveriyle yangına müdahale ettiğini belirterek, teşekkür eden Başkan Kılıç, "Bugün hiç beklemediğimiz şekilde bir yangın vakasıyla karşı karşıya kaldık. Yangın sonrası yaptığımız çalışmalarda arşivimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması arkadaşlarımızın doğru müdahalesinin başarısıdır. Yaptığımız zarar tespiti çalışmasında arşivimizde yer alan hiçbir belge en ufak bir hasar bile almamıştır. Tüm ekiplerimize özverili çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Buca Belediyesi'nin arşiv biriminde yangınBuca Belediyesi'nin arşiv biriminde yangınBuca Belediyesi'nin arşiv biriminde yangınBuca Belediyesi'nin arşiv biriminde yangın

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