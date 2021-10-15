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  4. Buca’da korkunç cinayet! Tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle başından vuruldu

Buca’da korkunç cinayet! Tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle başından vuruldu

15.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle başından vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Buca’da korkunç cinayet! Tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle başından vuruldu

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/14 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hamdi Amasya ile K.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine K.D. yanında getirdiği av tüfeğiyle Amasya’ya ateş açtı. Hamdi Amasya, başına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Şüpheli, olay yerinden hızla kaçarken, durum çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Amasya, ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amasya’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Öte yandan, kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat içerisinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan K.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir silahlı saldırı
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