Putin'e diplomatik darbe! Buça dehşetinin ardından tüm dünya ayaklandı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden korkunç haberler gelmeye devam ederken Batı ile Rusya arasındaki gerilim de giderek yükseliyor. Ukrayna'nın Buça kentinin sokaklarında sivillerin katledildiğini gösteren kan donduran görüntüler Batı dünyasını harekete geçirdi. ABD Başkanı Joe Biden Vladimir Putin'in savaş suçu işlemekten yargılanması gerektiğini söyledi. Avrupa ülkeleri peş peşe ülkelerinde görevli Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Moldova'ya destek toplantısı" öncesinde İtalyan gazetecilere açıklamalarda bulunan Di Maio, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ettore Sequi'nin bu sabah Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'u bakanlığa çağırarak, İtalya'da görev yapan 30 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini kendisine bildirdiğini aktardı.

Di Maio, Avrupalı ve Atlantik İttifakı'ndan ortaklarıyla beraber hareket ettiklerini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya haksız saldırganlığından kaynaklanan mevcut kriz çerçevesinde ulusal güvenliğimizle ilgili nedenlerden ötürü bu karar gerekli hale geldi." dedi.

Bakan Di Maio, "İtalya, Ukrayna'da güvenlik ve barışı garanti etmek için uygundur. Bu işi ileri götürmek üzere ne gerekiyorsa yapacağız. Garantör ülkeler arasında yer almak, barış anlaşması amacıyla diplomatik yolda yürünmesi anlamına geliyor. Bu, herhangi bir risk taşımıyor." ifadelerini kullandı.

Di Maio, hiçbir tehdidin kendilerinin barışa yönelik eylemlerini durduramayacağını, amaçlarının barışa ulaşmak ve bu savaşı durdurmak olduğunu söyledi.

DANİMARKA

Danimarka, Ukrayna'nın doğusundaki Buça kasabasında sivillerin öldürülmesine ve toplu mezarların bulunmasına ilişkin haberlerden sonra 15 Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi.

Açıklamayı Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod yaptı.

RIA haber ajansının haberinde ise Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Danimarka'nın bu adımına karşılık verileceği bilgisi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Ukraynalı yetkililer, Kiev yakınlarındaki Buça'da bazılarının ellerinin arkadan bağlandığı ve yakın mesafeden vurulmuş olduğu görülen yüzlerce ceset bulunmasının ardından Rusya'nın savaş suçu işleyip işlemediğini araştırmaya başlamıştı.

TASS Haber Ajansı'nda yer alan dünkü açıklamadaysa Lavrov, Buça'daki cesetlerin oraya "yerleştirildiğini" ve bu cesetlere ait "kurmaca" fotoğrafların da Batılı ülkeler ve Ukrayna tarafından sosyal medya üzerinden yayıldığını söylemişti.

Fransa, Almanya, Slovakya ve Belçika da son günlerde ülkelerinde görev yapan farklı sayılarda Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

(AA-Reuters)

