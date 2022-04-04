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Buça dehşetinin ardından Almanya'dan Rusya hamlesi! Süre verdiler: 5 gün içinde terk etmek zorundalar

04.04.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Buça kentindeki görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürürken Almanya'dan Rusya'ya yönelik kritik bir adım geldi. Çok sayıda Rus diplomata ülkeyi terk etmeleri için birkaç gün süre tanındı.

Buça dehşetinin ardından Almanya'dan Rusya hamlesi! Süre verdiler: 5 gün içinde terk etmek zorundalar

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir konumda yer alan Buça kenti Rus işgalinin ardından insanlık dramına sahne oldu. Kentin sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeninin bulunduğu görüntüler paylaşıldı. Bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlanmış ve duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılmıştı. Almanya hükümeti bu durumun üzerine Rusya'daki diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi.

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Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Buça'dan gelen fotoğrafların tüm sınırları aşan bir "yok etme" iradesine tanıklık ettiğini belirterek, "Bu nedenle, Rusya Büyükelçiliği'nin önemli sayıda çalışanını istenmeyen kişi olarak ilan ettik. Ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağız, Ukrayna silahlı kuvvetlerine desteğimizi kararlı bir şekilde genişleteceğiz ve ayrıca NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Alman medyası, "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısının 40 olduğunu ve 5 gün içinde Almanya'yı terk etmelerinin istendiğini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya
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