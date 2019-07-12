Buca Metrosu için Ankara’dan beklenen onay geldi

İzmir’in öncelikli toplu ulaşım projesi Buca Metrosu yatırım programına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, önümüzdeki yıl inşaat çalışmalarına başlayıp, beş yıl içinde Buca Metrosu’nu hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi ve yatırım onayını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

İzmir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Buca Metrosu’nun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı’na üç kez resmi talepte bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara’dan beklediği onayı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Projenin yatırım programına alınması için onay veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı onayladı

Buca Metrosu’yla ilgili bu çok önemli gelişme hakkında bir açıklama yapan Başkan Soyer, “İsteğimiz sadece bir imzaydı, onun da gelmesiyle hemen çalışmalara başlıyoruz. Gerekli finansmanı devlet bütçesinden tek kuruş talep etmeden, uluslararası kredi yoluyla çözeceğiz. Yaklaşık altı ay içinde finansman görüşmelerini tamamlayıp, uluslararası ihaleye çıkmayı ve 2020 yılında inşaata başlamayı hedefliyoruz. Beş yıl içinde metronun açılışını yapacağız. İzmirliler Buca’ya da metro konforuyla ulaşacak ve bu sayede tüm kente yayılacak toplu ulaşım hedefimizde önemli bir adım atacağız” açıklamasını yaptı.

28 Aralık 2017 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden onay alan proje, yatırım programına alınması için Kalkınma Bakanlığının, yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayını bekliyordu. Uluslararası krediyle gerçekleştirilecek yatırımlar için Cumhurbaşkanlığı’nın onayı gerekli olduğundan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ankara’dan bu “olur” gelmeden ihaleye çıkamıyordu.