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Buca Metrosu için Ankara’dan beklenen onay geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

İzmir’in öncelikli toplu ulaşım projesi Buca Metrosu yatırım programına alındı.

Buca Metrosu için Ankara’dan beklenen onay geldi

İzmir’in öncelikli toplu ulaşım projesi Buca Metrosu yatırım programına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, önümüzdeki yıl inşaat çalışmalarına başlayıp, beş yıl içinde Buca Metrosu’nu hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi ve yatırım onayını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
İzmir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Buca Metrosu’nun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı’na üç kez resmi talepte bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara’dan beklediği onayı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Projenin yatırım programına alınması için onay veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı onayladı
Buca Metrosu’yla ilgili bu çok önemli gelişme hakkında bir açıklama yapan Başkan Soyer, “İsteğimiz sadece bir imzaydı, onun da gelmesiyle hemen çalışmalara başlıyoruz. Gerekli finansmanı devlet bütçesinden tek kuruş talep etmeden, uluslararası kredi yoluyla çözeceğiz. Yaklaşık altı ay içinde finansman görüşmelerini tamamlayıp, uluslararası ihaleye çıkmayı ve 2020 yılında inşaata başlamayı hedefliyoruz. Beş yıl içinde metronun açılışını yapacağız. İzmirliler Buca’ya da metro konforuyla ulaşacak ve bu sayede tüm kente yayılacak toplu ulaşım hedefimizde önemli bir adım atacağız” açıklamasını yaptı.
28 Aralık 2017 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden onay alan proje, yatırım programına alınması için Kalkınma Bakanlığının, yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayını bekliyordu. Uluslararası krediyle gerçekleştirilecek yatırımlar için Cumhurbaşkanlığı’nın onayı gerekli olduğundan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ankara’dan bu “olur” gelmeden ihaleye çıkamıyordu.

Metroda 11 istasyon olacak
13,5 kilometre uzunluğunda ve 11 adet istasyondan oluşacak Buca Metrosu, Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. Üçyol’dan başlayan ve 11 istasyondan oluşan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F. Altay-Bornova arasında çalışan ikinci aşama hattı ile Üçyol İstasyonu’nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu’nda buluşacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz hizmet verecek.

Derin tünel tekniği ile yapılacak
Buca Metrosu, TBM makinesi kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak ve böylece tünel inşaatı sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve alt yapı sorunları en aza indirilmiş olacak.
Projede toplamda 80 bin m2 kapalı alana sahip olacak şekilde projelendirilmiş Bakım Atölye ve Depo Binası da yapılacak. İki katlı olacak şekilde tasarlanan bu binada alt kat geceleme, üst kat ise araç bakım ve onarım katı olarak kullanılacak. Üst katta ayrıca idari ofisler ve personel kullanım alanları bulunacak.

Buca Metrosu için Ankara’dan beklenen onay geldi

Buca Metrosu için Ankara’dan beklenen onay geldi

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