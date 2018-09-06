HABER

Buca'da hayvanlara eziyete karşı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

BUCA Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nde düzenlemeye giderek hayvanların korunmasına yönelik düzenleme yaptı.

Buca'da hayvanlara eziyete karşı önlem

İZMİR, (DHA)- BUCA Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nde düzenlemeye giderek hayvanların korunmasına yönelik düzenleme yaptı. İlçede, hayvanların bakımlarını ihmal etmek, güçlerini aşan fiillere zorlamak, aşırı sıcak ve soğuğa maruz bırakmak ve hayvan ölülerinin izinsiz gömülmesi yasaklandı. Yasağa uymayanlar 261 TL para cezasına çarptırılacak.
Buca Belediyesi, Türkiye çapında ardı ardına yaşanan, ülkeyi yasa ve üzüntüye boğan şiddet olaylarına dur demek için yapılan çalışmalara bir yenisini ekledi. Geçen aylarda DİSK Genel İş Sendikası ile yaptığı toplu iş sözleşmesine; taciz, tecavüz, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile hayvanlara kötü muamele gibi suçlarına karşı iş akdini fesih maddesi koyan Buca Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nde düzenlemeye giderek, hayvanların korunmasına yönelik bir adım daha attı.
BAKIM İHMALİ DE YASAK
Eylül ayı meclis toplantısında Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nin Sağlık ve Esenlikle ilgili Emir ve Yasaklar bölümünde düzenleme kararı alan Buca Belediyesi, Yönetmeliğin 'Şehir içinde hayvan koşturmak, hayvanlara eziyet etmek, dövmek ve dövüştürmek yasaktır' maddesine ilave olarak, 'Hayvanların bakımlarını ihmal etmek, güçlerini aşan fiillere zorlamak, hayvanları aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakmak ve hayvanlara fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddet uygulamak yasaktır" cümlesi ekledi.
HAYVAN ÖLÜLERİ İZİNSİZ GÖMÜLEMEYECEK
Buca Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Yönetmenliği'nin 9. Maddesinde de düzenlemeye giderek, 'Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yerlere atılamaz veya izinsiz gömülemez' ibarelerini ekledi.
261 TL CEZA
Alınan kararla sahipli veya sahipsiz tüm hayvanlara Yönetmelik çerçevesini aşan muamelede bulunanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32/1 maddesi gereğince 'emre aykırı davranışta bulunmak'tan yasal işlem yapılarak, 261 TL para cezası kesilecek.

FOTOĞRAFLI

Buca'da hayvanlara eziyete karşı önlemBuca'da hayvanlara eziyete karşı önlemBuca'da hayvanlara eziyete karşı önlemBuca'da hayvanlara eziyete karşı önlem

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda lüks taksi hizmetiSabiha Gökçen Havalimanı’nda lüks taksi hizmeti
Engelli genç, 3 aylık maaşını Yıldırımspor'a bağışladıEngelli genç, 3 aylık maaşını Yıldırımspor'a bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

İstanbul'da Bayrampaşa'da kamyon alt geçide takıldı

İstanbul'da Bayrampaşa'da kamyon alt geçide takıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Bodrum maratonu için kayıtlar açıldı

Bodrum maratonu için kayıtlar açıldı

İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.