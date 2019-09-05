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Buca'da 'oyun hamuru' baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 12:45 | Son Güncelleme

İZMİR'de, okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların sağlığı için harekete geçen Buca Belediyesi, son dönemde popüler olan ancak uygunsuz üretildiğinde sağlığı tehdit eden 'slime' adlı renkli yapışkan oyun hamuru için denetim yaptı.

Buca'da 'oyun hamuru' baskını

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların sağlığı için harekete geçen Buca Belediyesi, son dönemde popüler olan ancak uygunsuz üretildiğinde sağlığı tehdit eden 'slime' adlı renkli yapışkan oyun hamuru için denetim yaptı. Merdiven altı üretim yapılan firmaya baskın düzenlendi. Ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yapıldığı için cezai işlem başlatıldı.
Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocukların sağlıklı çevrede yaşayabilmeleri için denetimlerini artırdı. Özellikle okul giriş çıkışlarında, mağaza ve kırtasiyelerde kolayca ulaşılabilen 'slime' üreticisi firma da mercek altına alındı. Zabıta ekipleri, genellikle tutkal, boraks ve çeşitli kimyasallarla üretilen ve uygunsuz üretilmesi halinde çocukların sağlığını olumsuz etkileyen 'slime' imalatı yapılan, Buca Şirinyer'deki merdiven altı firmaya, Ticaret Bakanlığı'na bağlı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde baskın düzenledi. Dükkandaki paketleme işleminin yanı sıra bir apartmanın otopark olarak kullanılan bölümünde üretim yapıldığını tespit eden ekipler, firma hakkında, ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için cezai işlem başlattı.
İNCELEME BİTENE KADAR SATIŞ DURDURULDU
Çeşitli renk ve özellikte piyasaya sürülmek üzere hazır tutulan ürünler ise İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenmeye alındı. Laboratuvarda incelenmek üzere ayrı ayrı tüm ürünlerden numune alan yetkililer, boraks miktarı başta olmak üzere kimyasal özelliklerini analiz ederek çocukların sağlığı için zararlı olup olmadığını tespit edecek. İşletmedeki tüm ürünlerin sayısını alan yetkililer, inceleme bitene kadar satış işlemlerini de durdurdu.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ
Öte yandan firmanın uzun süredir, herhangi bir kalite ve izin belgesi almadan ürettiği ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edildi. Analiz sonucunda ürünün sağlıksız olduğu tespiti yapılması halinde, İzmir'in yanı sıra Ankara'dan Mersin'e, Adana'dan Antalya'ya, İstanbul'dan Van'a kadar Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünlerin iade edilmesi istenecek.
Son dönemlerde televizyon reklamları ve oyuncak mağazalarında tanıtımının artması nedeniyle çocukların ilgi odağı olduğu belilen ürün, içerisinde boraks maddesi başta olmak üzere çok fazla kimyasal madde barındırıyor. Özellikle temizlik sektöründe kullanılan boraks, fazla solunduğunda akciğerler için bir tehlike oluşturuyor. Slime hamurunda boraks kullanımı sonucu deride dökülme, kaşıntı, egzamaya neden olabiliyor, karaciğerde ve merkezi sinir sisteminde ciddi olabilecek hasarlar meydana getirebiliyor. Slime kullanımı ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarında, slime hamurunun içerisinde yer alan boraksın çocuklar tarafından ağız yolu ile solunması ve alınmasının, son derece tehlikeli bir durum olduğu, ölüme bile neden olabileceği belirtiliyor.

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Buca'da 'oyun hamuru' baskınıBuca'da 'oyun hamuru' baskınıBuca'da 'oyun hamuru' baskınıBuca'da 'oyun hamuru' baskını

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