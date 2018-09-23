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Buca'daki silahlı saldırıya 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesinde Aydın S.'nin (32) seyir halindeki otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Buca'daki silahlı saldırıya 3 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde Aydın S.'nin (32) seyir halindeki otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
Olay, 19 Eylül günü Çamlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın S., 35 KE 4619 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, arkadan yaklaşan otomobildeki kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için ağılın olduğu bir bahçeye giren Aydın S. yönetimindeki otomobil, duvara çarparak durabildi. Saldırganlar kaçarken, vücuduna mermi isabet eden Aydın S., çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Saldırıda kullanılan aracın plakasını belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde, Aydın S. ile aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
Bu arada, Aydın S.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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