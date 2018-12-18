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Bucak Belediyesi eski Başkanı ve eşi, FETÖ davasında beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 17:18 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesinin eski belediye başkanı Süleyman Mutlu ile eşi Mine Mutlu'nun tutuksuz yargılandığı FETÖ/PDY davasında beraat kararı verildi.

Bucak Belediyesi eski Başkanı ve eşi, FETÖ davasında beraat etti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinin eski belediye başkanı Süleyman Mutlu ile eşi Mine Mutlu'nun tutuksuz yargılandığı FETÖ/PDY davasında beraat kararı verildi.
Bucak'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, dönemin Bucak Belediye Başkanı AK Parti'li Süleyman Mutlu ile eşi Mine Mutlu, gözaltına alındı. Başkan Mutlu, 25 Ekim 2016'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Süleyman Mutlu da 25 Kasım 2016 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Süleyman ve Mine Mutlu'nun 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada mütalaa veren savcı, çiftin 'FETÖ/PDY örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Bugünkü duruşmada son sözleri sorulan Süleyman Mutlu, "Vatanımı, bayrağımı, milletimi çok seviyorum. Asla ihanete düşmedim, düşmeyeceğim de. Beraatimi talep ederim" dedi. Mine Mutlu da asla yanlış yapmadığını belirterek, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Süleyman Mutlu ve Mine Mutlu hakkında beraat kararı verdi.

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Bucak Belediyesi eski Başkanı ve eşi, FETÖ davasında beraat ettiBucak Belediyesi eski Başkanı ve eşi, FETÖ davasında beraat ettiBucak Belediyesi eski Başkanı ve eşi, FETÖ davasında beraat ettiBucak Belediyesi eski Başkanı ve eşi, FETÖ davasında beraat etti

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