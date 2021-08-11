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Bucak'ta yangın devam ediyor! Bazı köyler boşaltıldı

11.08.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'un Bucak ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit etmesinden dolayı bazı köyler boşaltıldı. Öte yandan Antalya-Isparta Karayolu, Antalya yönünden Kuzey Çevre Köprülü Kavşağı’ndan, Isparta yönünden ise Ağlasun Kavşağı’ndan çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Bucak'ta yangın devam ediyor! Bazı köyler boşaltıldı

Bucak'a bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı. Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

KÖYLER BOŞALTILDI

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangını Karaseki köyünün Özkaraseki Mahallesi'ne sıçrayınca evler boşaltıldı. Yangın nedeniyle Kocaeliler Beldesinin Gökalan ve Çınar mahallesi, Karaseki köyünün Özkaraseki bölümü ile Kargı köyü ve Çobanpınarı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına, 7 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekildiği kaydedildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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YANGIN BARAJLARA KADAR ULAŞTI

Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınarı köyündeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda orman ve itfaiye ekibi, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle 3 evin hasar gördüğü Çobanpınarı'nın Sarıdere Mahallesi boşaltıldı. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Isparta- Antalya yolundaki 'Karacaören- 1' ve 'Karacaören- 2' barajlarının olduğu noktaya yaklaştı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle daha önce boşaltılan Kargı Mahallesi ve Sarıdere mevkisinde etkili oldu. Yangına çevre illerden gelen itfaiye ve arazözler müdahale ederken, Burdur Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 1 TOMA da müdahale için bölgeye geldi. Yangının yüksek yamaç ve sarp bölgelerde devam etmesi nedeniyle müdahale güçlükle sürdürülüyor.

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KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kocaaliler Beldesi Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, beldeye bağlı Karşıyaka, Gökalan mahalleleri ve Çınar mevkisindeki evlerde oturan vatandaşların, yangın nedeniyle bölgeden tahliye edildiğini aktardı. Diğer yandan Antalya-Isparta Karayolu, Antalya yönünden Kuzey Çevre Köprülü Kavşağı’ndan, Isparta yönünden ise Ağlasun Kavşağı’ndan çift yönlü trafiğe kapatıldı.

KÖPEĞİNİ YANGINDAN KAÇIRDI

Çobanpınar köyünde öğle saatlerinde başlayan yangın, ikiye bölündü. Alevler hem Kargı köyüne hem Karaağaç Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Yangına karadan müdahale edilen arazözlere bölgedeki halk da destek veriyor. Havadan 1 uçak ve 5 helikopterle müdahale devam ederken, bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Karaseki köyünde yaşayan ve yanan evinden son anda kurtulan Fatma Avcı, bir anda alevlerin ormanın içinden evine geldiğini söyledi. Koşarak kurtulduğunu belirten Avcı, “Bir anda görünce sağa sola koşarak kurtuldum. Keçilerin kapısını açtım, onlar kendilerini kurtardı. Bir ineğim vardı, onu bıraktım gitmedi. Kapısını kapattım 'Belki yanmaz' dedim. Çok şükür, o da kurtulmuş yanmamış ama evim tamamen yanmış" dedi.
Son dakika... Burdur, Manavgat, Kaş, Adana ve Uşakta yangın paniği Bucakta yangın ilerliyor

Yangın sırasında 1 kişi de Kangal cinsi köpeği 'Lupi'yi alandan uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı.

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