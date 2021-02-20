Bucak’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yetkililer harekete geçerek evi yanan ailenin sıkıntılarının giderileceğini bildirdi.

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı İncirdere köyünde meydana gelen yangın sonucunda tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Mustafa Duman’a ait evde çıkan yangına müdahale için Burdur Belediyesine ait itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, evin içerisindeki eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Evleri kullanılamaz hale gelen Duman ailesine yardım etmek için yetkililer harekete geçti. Yangının ardından Burdur İl AFAD Müdürü Yasin Tokgöz, KHGB Müdürü Cemal Acar ve İncirdere Köyü Muhtarı Oğuzhan Eroğlu kullanılamaz hale gelen evde incelemelerde bulundu. Yanan evin yürek sızlatan halini gören yetkililer, Duman ailesinin yaralarının sarılması için çalışmaların başlatılacağını bildirdi.

