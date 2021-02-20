HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bucak’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Bucak’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

20.02.2021 22:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yetkililer harekete geçerek evi yanan ailenin sıkıntılarının giderileceğini bildirdi.

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı İncirdere köyünde meydana gelen yangın sonucunda tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Mustafa Duman’a ait evde çıkan yangına müdahale için Burdur Belediyesine ait itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, evin içerisindeki eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Evleri kullanılamaz hale gelen Duman ailesine yardım etmek için yetkililer harekete geçti. Yangının ardından Burdur İl AFAD Müdürü Yasin Tokgöz, KHGB Müdürü Cemal Acar ve İncirdere Köyü Muhtarı Oğuzhan Eroğlu kullanılamaz hale gelen evde incelemelerde bulundu. Yanan evin yürek sızlatan halini gören yetkililer, Duman ailesinin yaralarının sarılması için çalışmaların başlatılacağını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan sanık intihar ettiPolis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan sanık intihar etti
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Son Dakika: 20 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Borçtan dolayı elektrik kesintisine istisna getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Borçtan dolayı elektrik kesintisine istisna getirildi

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren artacak

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren artacak

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

Bakan Soylu'dan çok önemli Gara açıklaması

Bakan Soylu'dan çok önemli Gara açıklaması

CHP'den Berat Albayrak açıklaması

CHP'den Berat Albayrak açıklaması

Polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan sanık intihar etti

Polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan sanık intihar etti

Ankara'da şüpheli ölüm! Köprünün altında cansız bedeni bulundu

Ankara'da şüpheli ölüm!

Muğla'da kadın cinayeti: Eşini balyozla öldürdü

Kan donduran cinayet: Eşini balyozla öldürdü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.