HABER

Bucaklı muhtarlardan Mehmetçiğe asker selamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesinde Muhtarlar Günü kutlamasına katılan muhtarlar, 'Bir ölür, bin diriliriz Mehmetçiğimizin daima yanındayız' pankartı açıp, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Bucaklı muhtarlardan Mehmetçiğe asker selamı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde Muhtarlar Günü kutlamasına katılan muhtarlar, 'Bir ölür, bin diriliriz Mehmetçiğimizin daima yanındayız' pankartı açıp, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
Bucak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Törene Bucak Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Çiçek, Özel İdare Müdürü Ferruh Kanık, Bucak Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Cemal Acar, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bucak Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Cemal Acar yaptı. Acar, yerel idarelerde demokrasi halkasının başladığı ilk adımın köy ve mahalle muhtarlıkları olduğunu söyledi.
MUHTARLARDAN ASKERE SELAM
Kutlamalara katılan muhtarlar törenin ardından ellerinde Türk bayraklarıyla 'Bir ölür, bin diriliriz Mehmetçiğimizin daima yanındayız' yazılı açtıkları pankart açtı. Daha sonra muhtarlar Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere ve tüm askerlere asker selamı gönderdi.

FOTOĞRAFLI

Bucaklı muhtarlardan Mehmetçiğe asker selamı

PARTNERYeni filmi için tanınmayacak hale geldiYeni filmi için tanınmayacak hale geldi
Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdiArzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi
Hasadı başlamayan kivinin, yüzde 80’i dalında satıldıHasadı başlamayan kivinin, yüzde 80’i dalında satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.