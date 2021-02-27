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  4. Bucak’ta çalıştığı inşattan düşen yabancı uyruklu vatandaş hayatını kaybetti

Bucak’ta çalıştığı inşattan düşen yabancı uyruklu vatandaş hayatını kaybetti

27.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Bucak’ta çalıştığı inşattan düşen yabancı uyruklu vatandaş hayatını kaybetti

Burdur’un Bucak ilçesinde bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu İbrahim Zuveyn (41), 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de bulunan bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu vatandaş, dengesini kaybederek 4’üncü kattan aşağı düştü.

Burdur’un Bucak ilçesinde bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu İbrahim Zuveyn (41), 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de bulunan bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu vatandaş, dengesini kaybederek 4’üncü kattan aşağı düştü. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yere düşen yabancı uyruklu İbrahim Zuveyn (41) hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Zuveyn’in cansız bedeni Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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