Bucak’ta Emniyet Müdürlüğü’nden yasa dışı tütün operasyonu: 6 gözaltı

Burdur’un Bucak ilçesinde 6 iş yerinde yapılan operasyonda yasa dışı tütün ticareti yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bucak ilçesinde tütün ve tütün mamülü satışı yapan 6 iş yerine denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 125 kilogram 75 gram kıyılmış tütün, 14630 adet doldurulmuş makaron, 4 bin adet boş makaron, 15 adet nargile tütünü, 75 adet sigara sarma aparatı, 7 bin 750 adet sigara filtresi, 2 bin 475 adet sigara filtresi, 60 adet tabaka, TAPDK Belgesi olmayan bir iş yerinden 13 paket (200gr), 9 paket (100gr), 9 paket (50 gr) bandrollü kıyılmış tütün, ve 7 adet cam nargile ele geçirildi.

Yasadışı tütün ticareti yapan iş yeri sahipleri R.B., K.B., A.G., H.Ö., G.B. ve İ.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadelerinin ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılan iş yeri sahipleri, cumhuriyet savcısının kararı ile serbest bırakıldı.

