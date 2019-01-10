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Bucak'ta fabrikada yağ sobası patladı: 2'si ağır, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesindeki mermer fabrikasında kullanılmış yağların yakıldığı sobanın patlaması sonucu, işçilerin üzerlerine kızgın yağlar sıçradı.

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesindeki mermer fabrikasında kullanılmış yağların yakıldığı sobanın patlaması sonucu, işçilerin üzerlerine kızgın yağlar sıçradı. Olayda, 2'si ağır, 6 işçi yaralandı. Bucak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mermer fabrikasında saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, kullanılmış yağların yakılmasıyla ısıtma sağlayan soba, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Sobanın içindeki kızgın yağların üzerine sıçradığı işçilerden Makbule K., Bedriye G., Hüseyin T., Zeynep A., Ali A. ve Mehmet G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçiler, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan yaralılardan Hüseyin T. ve Zeynep A.'nın durumlarının ağır olduğu belirtildi. Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Tanrıtanır, "Hastanemize intikal eden işçilerden 2'sinin yanık merkezinde tedavi edilmesi için ambulans helikopter istedik. İzmir'e sevk edilecek. Diğer 4 yaralıdan 3'ü hafif, gün içerisinde taburcu edeceğiz. 1 yaralıyı ise hastanemize yatırarak tedavisini yapacağız" dedi.

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