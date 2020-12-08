Bucak’ta intihar girişiminde bulunan genç ikna edildi

Bucak ilçesinde Kaymakamlık Binası çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan İ.B. (29) isimli genç, yaklaşık 1 saatlik ikna çabaları sonucunda çıktığı yerden indirildi.

Öğle saatlerinde Kaymakamlık Binasının çatısına çıkan İ.B. isimli genç, intihar etmek istediğini, işinin ve parasının olmadığını belirtti. Olay yerine gelen İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, genci ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yaklaşık 1 saatlik ikna çabaları sonucunda Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürü Sedat Çavdır’ın dakikalarca konuşmasının ardından ikna edilerek çatıdan indirildi.

