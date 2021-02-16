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Bucak’ta Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

16.02.2021 18:09 | Son Güncelleme:
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Bucak’ta Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Burdur’un Bucak ilçesinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz kalan sokak hayvanlarına sahip çıktı.Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler ve Kızılkaya Köyü’nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ve kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Burdur’un Bucak ilçesinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz kalan sokak hayvanlarına sahip çıktı.
Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler ve Kızılkaya Köyü’nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ve kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Bucak Belediyesi ekipleri ile beraber Kızılkaya ve Kocaaliler beldelerinde sokak hayvanlarını elleriyle beslediler.

Bucak’ta Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

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