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Bucak'ta mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye 1120 başvuru

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesinde cumartesi gününden beri 1100 kişiden fazla insanın mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Bucak'ta mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye 1120 başvuru

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde cumartesi gününden beri 1100 kişiden fazla insanın mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.
Bucak'ta cumartesi gününden bu yana vatandaşlar mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye başvurmaya başladı. Bugüne kadar ise aynı şikayetle Bucak Devlet Hastanesi'ne 915, özel hastaneye ise 205 kişi başvuruda bulundu. Hastalardan 6'sı çocuk 15'i Bucak Devlet Hastanesi'nde gözlem amaçlı tedaviye alınırken, bunlardan 1'i taburcu edildi. Diğer hastaların tedavisinin sürdüğü belirtildi.
İÇME SUYUNDA SALGIN İHTİMALİ ÜZERİNE ÖNLEM ALINDI
İçme suyundan kaynaklandığı düşünülen bir salgın ihtimali üzerine ilçe genelinde su kesintileri yapılarak depolarda şok klorlama işlemleri uygulandı. Bucak Devlet Hastanesi'nde doktor ve hemşire başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısı arttırıldı. İlçede özellikle gece nöbetçi eczaneye çok sayıda başvuru olması üzerine mide bulantısı, kusma ve ishal tedavisine yönelik ilaç stoku tükendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de devreye germesiyle tüm eczanelerden salgınla ilgili ilaçlar toplanarak nöbetçi eczaneye sevk edildi.
Bucak Belediyesi'nin yaptığı klorlama çalışmalarının ardından dün gece itibariyle şebekeye yeniden su verilmeye başladı.

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Bucak'ta mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye 1120 başvuruBucak'ta mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye 1120 başvuru

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