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  4. Bucak’ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Bucak’ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

02.04.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bucak’ta iki otomobilin birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Antalya - Isparta Karayolu Elsazı köyünde meydana geldi.

Bucak’ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Bucak’ta iki otomobilin birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Antalya - Isparta Karayolu Elsazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 HE 3123 plakalı otomobil ile 07 EGA 41 plakalı aracın karıştığı trafik kazasında yaralılar araca sıkıştı. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Bucak Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan vatandaşlar Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılara ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bucak’ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

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