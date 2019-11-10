HABER

Bucak'ta 'Sıfır Atık' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:28 | Son Güncelleme

Burdur'un Bucak ilçesinde 'Sıfır Atık' projesi kapsamında farkındalık yaratmak için Ali, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler tarafından kent ormanında temizlik çalışması yapıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde 'Sıfır Atık' projesi kapsamında farkındalık yaratmak için Ali, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler tarafından kent ormanında temizlik çalışması yapıldı.
Burdur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe 120 öğrenci ve öğretmenlerinin yanı sıra Burdur Valisi Hasan Şıldak, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Burdur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven de katıldı. Öğrenciler tarafından toplanan çöpler Bucak Belediyesi çöp kamyonuna atıldı.
Vali Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada çocuklarla birlikte 'Sıfır Atık' projesinin çok güzel bir uygulamasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Projenin örnek olduğunu kaydeden Vali Şıldak Ülkemiz genelinde uygulanıyor. Bucak Belediyemiz Türkiye genelinde ilk beş ilçe arasına girerek ödül aldı. Bundan dolayı belediyemizi ve ilçemizi tebrik ediyoruz. Çevre bizim geleceğimiz demek, temiz bir çevre, temiz bir Türkiye gelecek neslin teminatı demek dedi.
Çevre temizliğinin ardından çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

Genelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğraflarıGenelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğrafları
2.5 yaşındaki Recep kansere yenik düştü2.5 yaşındaki Recep kansere yenik düştü
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştüYuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Interpol arıyordu, Konya'da yakalandı

Türkiye genelinde 'Güven Huzur-6' uygulaması gerçekleştirildi

Türkiye genelinde dev uygulama! 69 bin 246 personel katıldı

Atatürk'ün cenazesinden görüntüler! TBMM'ye böyle götürüldü

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.