Bucak'ta silahlı çatışma: 2 yaralı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde restorana ateş açan 2 kişiyle, iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı çatışmada, 1'i müşteri, 2 kişi yaralandı.
Bucak'a bağlı Kızılkaya beldesinde dün akşam, İ.D. ve kimliği henüz tespit edilemeyen yanındaki kişi, bir restorana av tüfeği ve tabancayla ateş açtı. Restoran sahipleri N.M. ve T.M. ise tabancayla karşılık verdi. Olay sırasında İ.D. ile restoranda müşteri olarak bulunan Ö.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan İ.D.'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.
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