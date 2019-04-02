HABER

Bucak’ta trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yahya Kemal Caddesi üzerinde Süleyman Demirel bulvarına doğru seyir halinde olan 15 PT 863 plakalı motosiklet, bulvarda Cumhuriyeti Caddesi istikametine ilerleyen Davut Demir idaresindeki 06 FM 7447 plakalı araçla çarpıştı.

Bucak’ta trafik kazası: 1 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yahya Kemal Caddesi üzerinde Süleyman Demirel bulvarına doğru seyir halinde olan 15 PT 863 plakalı motosiklet, bulvarda Cumhuriyeti Caddesi istikametine ilerleyen Davut Demir idaresindeki 06 FM 7447 plakalı araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Vedat Coşkun (55) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servisleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Vedat Coşkun ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bucak’ta trafik kazası: 1 yaralı

Bucak’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı
Bıçaklı Afgan gaspçılar, polisten kaçamadıBıçaklı Afgan gaspçılar, polisten kaçamadı
Batman'da, 3 yaşındaki Fatih kayıpBatman'da, 3 yaşındaki Fatih kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.