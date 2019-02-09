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Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus' (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:00 | Son Güncelleme

KÖY ÇEŞMELERİ DE VİRÜSLÜ ÇIKTI Bucak Kaymakamlığı, Bucak ve Burdur sağlık müdürlükleri, köylerdeki içme suları ve halk çeşmelerinden de numuneler alarak tahlile gönderdi.

Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus' (2)

KÖY ÇEŞMELERİ DE VİRÜSLÜ ÇIKTI
Bucak Kaymakamlığı, Bucak ve Burdur sağlık müdürlükleri, köylerdeki içme suları ve halk çeşmelerinden de numuneler alarak tahlile gönderdi. Halkın içme suyunu karşılamak için akın ettiği 31 kaynak ve çeşmelerde yapılan incelemelerde ise bazı çeşmelerde de kirlilik tespit edildi. Kocakavak çeşmesiyle Kumar Yaylası'ndaki çeşmeler ve Bucak-Kestel Köyü yolu üzerindeki Akçapınar Mevkisi'nde bulunan Üzümlübel Çeşmesi'nde de kirliliğe rastlandı. Bucak Kaymakamlığı, köy ve halk çeşmelerinin salgını tetiklediği düşüncesiyle iş makineleriyle borularını keserek, suları derelere verdi.
'TEMİZ SUYDU'
Üzümlübel Köyü Muhtarı Hüseyin Yılmaz, "Kestel yolu üzerinde Akçapınar Mevkisi'nde bulunan halk çeşmesinden, yıllardan beri özellikle Bucak'tan gelenler içme suyu olarak kullanmak için damacanalarla su alır. Temiz bir suydu. Bucak ve Burdur
Sağlık Müdürlükleri'nden gelen ekipler bu çeşmemizden de su numunesi aldı. Numunelere yapılan tahlil sonucu çeşmenin sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı. Bucak Kaymakamlığı tarafından gelen personel halk çeşmesinin suyunu kesti. Kısa sürede yapılan çalışmalar sonucu alınan tedbirlerden memnun kaldık. Çeşmenin suyunun ileriki günlerde yapılacak tahliller sonucu temiz hale gelmesi halinde tekrar verilecek" dedi.
3 ŞUBAT'TA BAŞLADI
Bucak'ta 3 Şubat tarihinde başlayan ve şehir şebekesinin neden olduğu anlaşılan salgında, bölgede bulunan sondaj kuyularına müdahale edildi. İlk tedbir olarak içme suyunun kesildiği bölgede depo ve şebeke suyu boşaltıldı, şok klorlamalar yapıldı. 26 sondaj kuyusu bulunan şehirde, kuyulardan 22'si şehir şebekesine içme suyu vermek için kullanılıyor. Yapılan tahlil sonuçlarına göre ise kuyulardan 2'sinde bakteriye rastlandı. Şehir içindeki kuyularda yapılan tahlil sonuçlarına göre ise 2 kuyuda virüse rastlandı. Bu suları kullanamayan vatandaşlar temiz su içebilmek için çevredeki halk çeşmelerine ve köy çeşmelerine giderek içme suyu ihtiyacını karşılamaya çalıştı.

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Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus' (2)Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus' (2)Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus' (2)

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