Bucalının “nefes” alanlarına çirkin saldırı

Pandemi günlerinde çocuklar başta olmak üzere Bucalıların nefes aldığı parklara yönelik çirkin saldırılar üzücü görüntüler oluşturdu. Gaziler Mahallesi’nde yer alan Şehit Er Oktay Erbilgin-Zafer Hışım Parkı’nda yer alan ahşap bankları parçalayarak ateş yakan kimliği belirsiz kişiler, parka binlerce liralık zarar verdi.

Bucalıların temiz ve düzenli bir çevrede yaşayabilmeleri için kentteki park ve bahçelerde yenileme çalışmalarına hız veren Buca Belediyesi, çevre düşmanlarıyla mücadele ediyor. Korona virüs (Covid-19) salgınının zirveye ulaştığı günlerde vatandaşların çocuklarıyla birlikte temiz hava almak için en çok tercih ettiği yerler olan oyun parklarına çirkin saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Kimliği belirsiz kişiler, önceki gün Gaziler Mahallesinde yer alan Şehit Er Oktay Erbilgin-Zafer Hışım Parkı’nı hedef aldı.

Bankları söküp ateş yaktılar

Toplam 12 bin metrekarelik alanda yer alan parka önceki gün akşam saatlerinde saldıran yeşil düşmanları, ahşap bankları sökülüp alanda ateş yaktı. Yakılan ateşin etkisiyle yerdeki kauçuk zemin, parkı güneşten koruyan tenteler ve park duvarları ağır tahribata uğradı. Çocukların kullanımı için monte edilen oyun gruplarına da zarar veren kişiler parkta binlerce liralık zarara neden oldu. Parklara zarar verenlerin belediye ekiplerine ve polise bildirilmesini isteyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Çocuklarımızın güvenle eğlenip zaman geçirmesi için yaptığımız parklara kimliği belirsiz kişilerce yapılan bu saldırıları kınıyorum. Vatandaşlarımızın vergileriyle hayata geçirdiğimiz bu parklar tüm kentlinin malıdır. Lütfen duyarlı olalım, zarar verenleri gördüğünüzde emniyet birimlerine haber verelim” dedi.

