HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bucalının “nefes” alanlarına çirkin saldırı

Bucalının “nefes” alanlarına çirkin saldırı

25.11.2020 10:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi günlerinde çocuklar başta olmak üzere Bucalıların nefes aldığı parklara yönelik çirkin saldırılar üzücü görüntüler oluşturdu.

Pandemi günlerinde çocuklar başta olmak üzere Bucalıların nefes aldığı parklara yönelik çirkin saldırılar üzücü görüntüler oluşturdu. Gaziler Mahallesi’nde yer alan Şehit Er Oktay Erbilgin-Zafer Hışım Parkı’nda yer alan ahşap bankları parçalayarak ateş yakan kimliği belirsiz kişiler, parka binlerce liralık zarar verdi.
Bucalıların temiz ve düzenli bir çevrede yaşayabilmeleri için kentteki park ve bahçelerde yenileme çalışmalarına hız veren Buca Belediyesi, çevre düşmanlarıyla mücadele ediyor. Korona virüs (Covid-19) salgınının zirveye ulaştığı günlerde vatandaşların çocuklarıyla birlikte temiz hava almak için en çok tercih ettiği yerler olan oyun parklarına çirkin saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Kimliği belirsiz kişiler, önceki gün Gaziler Mahallesinde yer alan Şehit Er Oktay Erbilgin-Zafer Hışım Parkı’nı hedef aldı.

Bankları söküp ateş yaktılar
Toplam 12 bin metrekarelik alanda yer alan parka önceki gün akşam saatlerinde saldıran yeşil düşmanları, ahşap bankları sökülüp alanda ateş yaktı. Yakılan ateşin etkisiyle yerdeki kauçuk zemin, parkı güneşten koruyan tenteler ve park duvarları ağır tahribata uğradı. Çocukların kullanımı için monte edilen oyun gruplarına da zarar veren kişiler parkta binlerce liralık zarara neden oldu. Parklara zarar verenlerin belediye ekiplerine ve polise bildirilmesini isteyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Çocuklarımızın güvenle eğlenip zaman geçirmesi için yaptığımız parklara kimliği belirsiz kişilerce yapılan bu saldırıları kınıyorum. Vatandaşlarımızın vergileriyle hayata geçirdiğimiz bu parklar tüm kentlinin malıdır. Lütfen duyarlı olalım, zarar verenleri gördüğünüzde emniyet birimlerine haber verelim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
İstanbul'da yine aynı görüntüİstanbul'da yine aynı görüntü
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber

Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber

Son dakika! Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

İstanbul Boğazı'nı denizanaları bastı

Boğaz'ı denizanaları bastı

Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

'Pes' dedirten görüntü! Uyuşturucuyu ceviz içine gizlemiş

'Pes' dedirten görüntü! Ceviz içine gizlemiş

Bursa'da koronavirüs kabusu! Risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

Risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.