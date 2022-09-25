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Buckingham Sarayı paylaştı! İşte Kraliçe 2. Elizabeth’in mezarı

25.09.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in mezarlığının fotoğrafını paylaştı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de hayatı kaybetmiş, 19 Eylül'de birçok ülke liderinin katılımıyla defnedilmişti.

Buckingham Sarayı paylaştı! İşte Kraliçe 2. Elizabeth’in mezarı

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth’in mezarının fotoğrafını paylaştı. Windsor Kalesi’ndeki şapelde yer alan mezarlıkta Kraliçe Elizabeth’in ebeveynlerinin ve eşi Prens Philip’in isimleri yer alıyor.

Belçika’dan getirilen mezar taşı, babası Kral 6. George tarafından yapılırken, üzerindeki ilk iki satırda “George VI 1895-1952 / Elizabeth 1900-2002″ yazıyor. Bu isimlerin ardından bir yıldız yer alırken sonraki iki satırda ise “Elizabeth II 1926-2022 / Philip 1921-2021″ ifadeleri yer alıyor.

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Kraliçe 2. Elizabeth’in kız kardeşi Prenses Margaret’ın da mezarlığı Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi’ndeki şapelde yer alıyor.

70 yıl tahtta oturan Kraliçe 2. Elizabeth 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde yaşamını yitirmiş ve yerine oğlu Charles geçmişti.

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Buckingham Sarayı elizabeth kraliçe 2. elizabeth
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